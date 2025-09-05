  • Huế ngày nay Online
Tạo đột phá trong phát triển ngành lâm nghiệp bền vững

HNN.VN - Ngày 9/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 71-CT/TU ngày 4/9/2025 của Thành ủy Huế về công tác quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp toàn diện trên địa bàn thành phố.

Lực lượng kiểm lâm là nòng cốt tạo ra những thay đổi mang tính chiến lược trong quản lý tài nguyên rừng 

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, Chỉ thị 71-CT/TU có ý nghĩa định hướng quan trọng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố. Trong đó, lực lượng kiểm lâm là nòng cốt, vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng thường xuyên, vừa tham mưu chính sách, góp phần tạo ra những thay đổi mang tính chiến lược trong quản lý tài nguyên rừng.

Theo đó, công tác điều hành cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Quy hoạch, sắp xếp đất rừng, xử lý lấn chiếm, giao rừng, thu hồi rừng; đồng thời phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, thúc đẩy tín chỉ các-bon, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, dược liệu, trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Song song đó, cần triển khai Đề án kiện toàn lực lượng kiểm lâm theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng, đạo đức công vụ; mạnh dạn tham mưu, đề xuất các chính sách thí điểm và cơ chế đặc thù về lâm nghiệp cho thành phố, tạo bước đột phá trong phát triển ngành lâm nghiệp bền vững.

Ngoài quán triệt Chỉ thị 71-CT/TU, hội nghị còn xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa công tác lâm nghiệp của thành phố phát triển toàn diện, bền vững, gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bá Trí
