Tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp - kiểm lâm năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Chiều 8/1, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp - kiểm lâm năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2025 các chỉ tiêu trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như trồng rừng tập trung, sản lượng gỗ khai thác rừng trồng, khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh và tỷ lệ che phủ rừng… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Ngay từ đầu năm, các đơn vị chủ rừng là nhà nước, tổ chức cộng đồng và UBND cấp xã đã xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm tra kiểm soát bảo vệ rừng các khu vực quản lý để trình cấp thẩm quyền phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện. Cơ quan kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác này thông qua các công cụ, phần mềm chuyên dụng...

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm cùng với các chủ rừng đã kịp thời phát hiện và xử lý 46 vụ phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích rừng bị phá là 7,92 ha, thuộc địa bàn các khu vực A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc. Các cơ quan chức năng đã xử lý với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 455 triệu đồng, các vụ còn lại đang tiến hành điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2024 số vụ phá rừng trên địa bàn thành phố tăng 16 vụ, diện tích rừng bị phá tăng 5,3 ha.

Các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng khu vực A Lưới. Ảnh V.Đ

Mục tiêu chung trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2026 là từng bước cải thiện chất lượng rừng tự nhiên, tăng năng suất và chất lượng rừng trồng theo hướng sản xuất gỗ lớn, bền vững về môi trường; duy trì độ che phủ rừng toàn thành phố. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản như diện tích rừng trồng tập trung đạt 6.300 ha, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 550.000 m3, quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ FSC 1.500 ha…

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý rừng, sử dụng flycam, ảnh viễn thám và các phần mềm chuyên dụng để theo dõi, rà soát biến động rừng trên địa bàn thành phố, nhất là các vùng rừng tự nhiên có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp...

Triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2026 - 2030. Đề án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch thực hiện đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.