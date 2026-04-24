Các giống lúa mới đạt hiệu quả kinh tế cao

Ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tiến hành thu hoạch theo phương châm “chín đến đâu, gặt đến đó”

Vụ đông xuân 2025 - 2026, toàn thành phố gieo cấy khoảng 28.000ha lúa. Các địa phương sử dụng giống lúa xác nhận đạt khoảng 95% diện tích gieo cấy, trong đó, cơ cấu nhóm giống ngắn ngày chiếm trên 95% tổng diện tích gieo cấy, cụ thể như ĐT100 (KH1), HG12, J02, TBR97, Khang dân, DT39, HN6, HG244, TH5…

Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa, các địa phương cũng bố trí hợp lý nhóm giống dài, trung ngày, ngắn ngày trên cơ sở xem xét cụ thể điều kiện sản xuất của từng vùng. Ưu tiên sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng. Hạn chế giống lúa đã sản xuất nhiều năm, thường xuyên bị nhiễm sâu bệnh hại. Nhiều địa phương đã mạnh dạn đưa một số giống lúa đã được công nhận chính thức, có tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm như Hà phát 3, TBR225, VNR20, ĐB6… vào gieo trồng để từng bước đa dạng hóa bộ giống của thành phố.

Qua đánh giá vụ đông xuân năm nay tại các xã vùng cao A Lưới, phần lớn diện tích lúa đều sinh trưởng ổn định, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết rét - nóng, ít đổ ngã. Đặc biệt với các giống lúa mới, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 23,5 triệu đồng/ha. Hiện các hợp tác xã đang tiến hành thu hoạch theo phương châm “chín đến đâu, gặt đến đó”, đồng thời huy động máy móc, nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ, hạn chế thất thoát sau thu hoạch.

Vụ hè thu 2026, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục theo dõi, đánh giá sâu hơn về khả năng thích nghi của các giống lúa mới trên các điều kiện canh tác khác nhau, đồng thời xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình tại các địa phương có điều kiện tương đồng. Trong đó, có 2 giống lúa HG479, HG383 đã qua các mô hình sản xuất ở các địa phương nhiều vùng đất khác nhau, có nhiều ưu việt nổi trội, khả năng chống đổ ngã và sâu bệnh tốt, chịu được nắng nóng, năng suất đạt 75 - 80 tạ/ha, chất lượng gạo ngon hơn.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng với rút ngắn thời gian chuyển vụ, công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sẽ được tăng cường nhằm giúp nông dân chủ động áp dụng quy trình sản xuất hiệu quả, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, tiết kiệm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.