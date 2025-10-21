  • Huế ngày nay Online
Thúc đẩy tiềm năng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng

HNN.VN - Ngày 19/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tổng kết Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến.

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Huế

Tại điểm cầu ở Huế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan chủ trì. Cùng tham dự còn có các đơn vị trực thuộc sở, các địa phương có rừng và các chủ trừng, HTX Lâm nghiệp bền vững tiêu biểu.

Trong 3 năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan của Bộ và các địa phương triển khai thực hiện các hợp phần đã phê duyệt trong Đề án như: Đầu tư hạ tầng trong vùng nguyên liệu, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; tổ chức tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX, vận động thành lập mới 2 HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông lâm nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện 3 mô hình của Đề án về phát triển HTX Lâm nghiệp bền vững đạt mục tiêu. Mở rộng thêm diện tích rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ trên 7.000 ha, với hơn 600 hộ dân tham gia…

Nhờ đó, đã phát huy tiềm năng và lợi thế sản xuất, kinh doanh rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững của Huế. Đến nay, toàn thành phố có 24 HTX Lâm nghiệp bền vững, với 473 thành viên, mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ lên 13.207 ha, có 1.837 hộ dân, thành viên HTX trồng rừng tham gia. Trong đó, diện tích rừng trồng của hộ dân, thành viên HTX có chứng chỉ FSC là 9.273 ha, doanh nghiệp có chứng chỉ FSC là 3.117 ha, HTX là 817 ha.

Gỗ rừng trồng tiêu thụ trong năm 2025 từ 1.400 - 1.500 ha, sản lượng khai thác 195.566 tấn gỗ 

Các thành viên thông qua HTX Lâm nghiệp bền vững đã ký kết hợp đồng liên kết để tiêu thụ gỗ rừng trồng với diện tích trong năm 2025 từ 1.400 - 1.500 ha/năm, sản lượng khai thác 195.566 tấn gỗ, trong đó khối lượng gỗ xẻ 54.560 tấn, khối lượng gỗ dăm 141.006 tấn.

Một số đại biểu tại điểm cầu Huế cho rằng, các HTX Lâm nghiệp bền vững rất có nhu cầu thuê đất tại các địa phương để tổ chức sản xuất kinh doanh, tuy nhiên nhiều trường hợp vướng cơ chế đất đai nên vẫn chưa thuê được. Một số HTX không thể đủ nguồn lực để thuê đất đầu tư xây dựng cơ sở chế biến trong các khu quy hoạch tập trung và khu công nghiệp theo quy định. Đây là một trở ngại rất lớn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX.

Qua đó, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ có chính sách để tạo điều kiện cho các HTX Lâm nghiệp bền vững thuê đất trong vùng nguyên liệu để tổ chức sản xuất kinh doanh. Đồng thời, sớm nghiệm thu các hạng mục công trình đã hoàn thành để bàn giao cho đơn vị sử dụng, nhằm khai thác tiềm năng giá trị của từng công trình, đặc biệt là ở các xã miền núi của thành phố. Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 và nâng tổng mức đầu tư hỗ trợ để tạo điều kiện cho thành phố khai thác hết tiềm năng của vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng.

Bá Trí
