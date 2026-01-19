Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững

Diễn đàn quy tụ gần 120 đại biểu tham gia

Sự kiện quy tụ sự tham gia của 120 người, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cùng các đại diện cộng đồng và tổ chức xã hội trực tiếp tham gia các hoạt động bảo tồn trên địa bàn thành phố Huế và khu vực miền Trung.

Tại TP. Huế, những năm qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã thành lập nhiều nhóm bảo tồn cộng đồng với thành phần chủ yếu là già làng, trưởng bản, thanh niên nòng cốt, hội phụ nữ và những người có uy tín. Các nhóm này không chỉ tham gia tuần tra, giám sát và tháo gỡ bẫy, mà còn đóng vai trò “hạt nhân” truyền thông, vận động và đối thoại với từng hộ gia đình về các hành vi liên quan đến săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Cộng đồng ngày càng tham gia tích cực và có tiếng nói trực tiếp trong các hoạt động bảo tồn tại địa phương, tạo bước chuyển quan trọng từ cách tiếp cận “cán bộ nói - dân nghe” sang “cộng đồng nói - cộng đồng thay đổi”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai công tác bảo tồn đa dạng sinh học, thành phố Huế đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc huy động cộng đồng và thiết lập các cơ chế tham gia theo hướng trao quyền và chia sẻ trách nhiệm một cách thực chất. Thay vì coi cộng đồng chỉ là đối tượng tuyên truyền, Huế xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia quản lý, giám sát và đồng hành cùng chính quyền trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đa dạng sinh học

Cụ thể, cộng đồng đã phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện truyền thông, tập huấn cho hơn 3.000 người dân địa phương, gần 1.400 người tham gia thảo luận chuyên sâu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, huy động gần 200 cơ sở dịch vụ ký cam kết “Nói không với động vật hoang dã”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đóng góp, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng vào bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước thiết lập các cơ chế theo hướng trao quyền, tăng cường trách nhiệm và bảo đảm người dân là chủ thể trong các mô hình bảo tồn tại địa phương.

Giám đốc đối ngoại (WWF - Việt Nam), ông Hoàng Xuân Huy khẳng định, WWF - Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP. Huế thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung Đa dạng sinh học toàn cầu.

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương 8 nhóm cộng đồng, cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong truyền thông, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự tham gia chủ động của cộng đồng tại TP. Huế và các địa phương lân cận giai đoạn 2020 - 2025.