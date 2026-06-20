Hướng đi mới cho vùng đất phèn, mặn ở Dương Nỗ

Hỗ trợ bà con ở Dương Nỗ tái thả tôm trên đồng ruộng nhiễm phèn trước vụ hè thu.

Hiệu quả

Vụ hè thu năm nay, ông Đặng Lần, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Phú Thanh 2, phường Dương Nỗ, đưa vào sản xuất mô hình xen canh trồng lúa kết hợp nuôi tôm với diện tích 3ha. Sau một thời gian ngắn thực hiện kỹ thuật xen canh lúa - tôm cho thấy cây lúa phát triển tốt trên vùng đất phèn, mặn này.

“3ha lúa của gia đình tôi thuộc diện tích đất nhiễm phèn, mặn trong vụ hè thu ở địa phương nên trước đây sản xuất rất bấp bênh. Cứ mỗi vụ hè thu, tôi phải gieo sạ 2 - 3 đợt do lúa chết vì nhiễm phèn nặng; sản lượng thu hoạch cũng chỉ đạt 30 - 40%. Vụ hè thu năm nay, tôi được địa phương và đơn vị chức năng hỗ trợ đưa mô hình xen canh lúa - tôm vào sản xuất. Nhờ thế, cây lúa sinh trưởng tốt; tôm nuôi cũng thuận lợi, hứa hẹn cho hiệu quả gấp đôi so với trước”, ông Đặng Lần chia sẻ.

Trước đây, diện tích sản xuất lúa hè thu 1ha của hộ bà Trương Thị Quyên thường xuyên nhiễm chua phèn, hạn mặn khiến sản xuất gặp khó khăn, có mùa còn mất trắng. Vụ hè thu năm nay, gia đình bà được hỗ trợ thực hiện mô hình xen canh lúa - tôm nên đã tối ưu hóa diện tích canh tác, thích ứng với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng khó khăn.

Nhân rộng mô hình

HTXNN Phú Thanh 2 có hai thôn Quy Lai và Hải Thanh, gồm 413 hộ thành viên. Diện tích sản xuất lúa cả năm hơn 364ha và 13ha nuôi trồng thủy sản. Vụ hè thu năm nay, HTXNN Phú Thanh 2 đưa vào sản xuất hơn 182ha. Là địa bàn thấp trũng, diện tích nhiễm chua phèn, hạn mặn lớn, vì vậy sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đặng Bá Hân, Giám đốc HTXNN Phú Thanh 2 cho biết: Vụ hè thu 2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế đã phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cho bà con mô hình ứng dụng kỹ thuật xen canh lúa - tôm trên vùng đất phèn, mặn với quy mô 4ha. Bước đầu, mô hình đã cho thấy hiệu quả, cây lúa phát triển tốt, tôm nuôi xen ghép lớn nhanh, ít nhiễm bệnh do môi trường thoáng rộng. Vụ mùa sau, HTX sẽ nhân rộng thêm 10ha, nâng tổng cộng lên 14ha mô hình xen canh lúa - tôm để nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con.

Theo ông Châu Ngọc Phi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế, ngoài nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, mô hình xen canh lúa - tôm còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo sự bền vững cho hệ sinh thái. Với mô hình này, tôm sẽ tận dụng thức ăn tự nhiên từ ruộng lúa, chất thải của tôm lại là nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng cho cây lúa, giảm thiểu tối đa việc sử dụng hóa chất. Tôm sinh sống trong đồng ruộng sẽ hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng đất phèn, mặn đặc trưng tại khu vực...

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ Nguyễn Văn Trai khẳng định: Với diện tích sản xuất lúa hè thu hơn 1.000ha của địa phương, trong đó vùng thổ nhưỡng nhiễm phèn, mặn lớn, nên mô hình xen ghép lúa - tôm là một giải pháp hiệu quả. UBND phường sẽ chỉ đạo các HTX phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật… thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình phát triển của cây lúa, chủ động xây dựng phương án nhân rộng mô hình ứng dụng kỹ thuật xen canh lúa - tôm trên vùng đất phèn, mặn vụ hè thu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hướng đi mới cho người dân địa phương.