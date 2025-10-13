Thành lập khu bảo vệ cảnh quan bảo tồn động vật quý hiếm, đặc hữu

Voọc chà vá chân nâu - động vật đặc hữu, quý hiếm tiêu biểu đã được ghi nhận ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Theo đó, tổng diện tích của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có diện tích rừng đặc dụng là 7.354,97 ha. Bao gồm toàn bộ diện tích rừng đặc dụng 6.276,57 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý và khu vực từ rừng 3 cộng đồng các thôn Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Thủy Dương với diện tích rừng đặc dụng 1.078,40 ha. UBND TP.Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND xã Chân Mây - Lăng Cô triển khai thực hiện dự án.

Việc thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân nhằm duy trì và bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, có giá trị đa dạng sinh học phong phú với nhiều loài động vật, thực vật có giá trị đặc hữu, quý hiếm phân bố trong khu vực. Đồng thời, phát triển tiềm năng dịch vụ môi trường rừng, hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Khu vực dự án nằm trong phức hệ sinh thái tự nhiên gồm hệ sinh thái rừng, đất ngập nước đầm phá và hệ sinh thái vịnh biển Lăng Cô. Đặc biệt, Bắc Hải Vân nằm ở dãy Bạch Mã, nằm trong vùng giao thoa sinh học giữa các luồng thực vật từ phía Bắc xuống và từ phía Nam lên, nơi đây đã hình thành nên một hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú về thành phần loài, trong đó có nhiều loài động vật và thực vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Theo các nghiên cứu chưa đầy đủ nhưng đã ghi nhận động vật, thực vật đặc hữu, quý hiếm tiêu biểu như Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Sơn dương (Capricornis sumatraensis), Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), Gụ lau (Sindora tonkinensis), Gội nếp (Aglaia spectabilis), Lim xanh (Erythrophleum fordii)… Đây là điểm đầu cả dải hành lang đa dạng sinh học với nhiều cánh rừng nguyên sinh nối từ biển, qua Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Dự trữ thiên nhiên Sao la, qua Khu Bảo tồn Quốc gia Sê Sáp (nước bạn Lào).

Thông qua việc duy trì và bảo vệ các giá trị cảnh quan tự nhiên sẽ góp phần tạo vùng đệm môi trường và làm tăng thêm giá trị của Vịnh Lăng Cô, cho Hải Vân Quan - cụm di tích lịch sử về kiến trúc quân sự của triều Nguyễn được xây dựng vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng, tạo sức hấp dẫn để phát triển du lịch sinh thái khu vực, đồng thời tạo ra vùng đệm an ninh môi trường cho khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô trong tương lai.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, kinh phí thực hiện dự án đến năm 2030 là 30 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.