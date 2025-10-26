  • Huế ngày nay Online
Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũ

HNN.VN - Chiều và tối 26/10, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao khiến nhiều khu vực ở thành phố Huế bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Các địa phương đã khẩn trương di dời dân vùng ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Các điểm ngập nặng ở Hóa Châu đều có biển cảnh báo, người túc trực 

Tại phường Hóa Châu, lượng mưa đo được lên đến 95,24mm, mực nước sông Bồ tại Phú Ốc đạt 3,33m, trên báo động 2 là 0,33m, sông Hương tại Kim Long 2,37m, trên báo động 2 là 0,37m và tiếp tục lên nhanh.

Đến 16h cùng ngày, khoảng 50% các tuyến đường liên tổ dân phố, liên xóm bị ngập sâu từ 0,3 - 0,8m. Một số tuyến ngập nặng gồm Quốc lộ 49B đoạn qua TDP Thuận Hòa (0,4 - 0,6m), đường tỉnh 4 đoạn Thủy Phú - Đặng Tất (0,4 - 0,8m) và đường tỉnh 8 đoạn Thanh Phước - Thuận Hòa (0,3 - 0,5m).

Trước tình hình đó, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cắm biển cảnh báo, đặt rào chắn tại các điểm ngập sâu; đồng thời tổ chức sơ tán 48 hộ dân với 73 nhân khẩu đến nơi an toàn. Lực lượng xung kích, dân quân thường trực cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ được huy động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

 Dân quân phường Hóa Châu kiểm tra, vận động người già di dời tránh lũ

Hiện công tác đảm bảo an toàn cho người dân, cây trồng và vật nuôi được triển khai khẩn trương. Phường Hóa Châu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, báo cáo kịp thời và sẵn sàng phương án ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Cùng thời điểm, ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa phương đã triển khai sơ tán gần 30 hộ dân ngay trong đêm.

Theo đó, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, khẩn trương di dời 28 hộ dân ở các thôn: Phú Gia, Thổ Sơn, Thủy Yên Thượng nhằm tránh nguy cơ sạt lở.

Các lực lượng ở xã Chân Mây - Lăng Cô về cơ sở vận động người dân sơ tán  

Phương án sơ tán chủ yếu đưa người ở thấp trũng đến nhà người quen, nơi cao ráo. Địa phương cũng triển khai cắm biển cảnh các khu vực nguy hiểm, nước sâu, chảy xiết…

Chính quyền địa phương tổ chức trực, theo dõi sát diễn biến mưa lớn và các tình huống thiên tai có thể xảy ra để kịp thời đưa ra phương án giải quyết.

H. Thuận - H. Phúc
