Điều chỉnh tăng lưu lượng xả 2 hồ chứa ứng phó mưa lớn

Hồ thủy điện Hương Điền sẽ tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa

Theo đó, điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 950-1.800m3/s. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Tương tự, điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên trên sông Bồ qua tràn với tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.050- 1.800m3/s. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu chủ đầu tư các thủy điện tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long. Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang mưa lớn, tập trung ở vùng miền núi, mực nước trên các sông đang dao động ở trên mức báo động (BĐ) 1 đến trên BĐ2. Đây là lần điều tiết hồ chứa thủy điện với lưu lượng lớn nhất trong đợt mưa lũ từ cuối tháng 10/2025.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ sáng sớm 26 đến 28/10, trên địa bàn thành phố có có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.