Ra quân tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho chó, mèo

Ngoài việc được tiêm vắc-xin miễn phí cho chó mèo, người dân còn nhận các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ

Tại lễ ra quân, đông đảo người dân trên địa bàn đã đưa chó, mèo đến tham gia tiêm phòng. Ngoài việc được tiêm vắc-xin miễn phí cho chó mèo, người dân đưa vật nuôi đến tiêm phòng còn nhận các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ.

Sau lễ ra quân, địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng mở rộng với 1.000 liều vắc-xin miễn phí cho chó mèo, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn và người dân khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Hoạt động góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, giảm thiểu nguy cơ bệnh dại ở chó mèo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.