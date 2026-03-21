  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/04/2026 10:18

Ra quân tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho chó, mèo

HNN.VN - Sáng 3/4, tại Trung tâm Du khách, Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc), Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Huế, Vườn Quốc gia Bạch Mã, UBND xã Phú Lộc cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 6 tổ chức lễ ra quân tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho chó, mèo.

Thêm địa chỉ phòng bệnh cho cộng đồngTiêm phòng gia súc, gia cầm đạt trên 65%Chủ động kiểm soát bệnh không lây nhiễm

 Ngoài việc được tiêm vắc-xin miễn phí cho chó mèo, người dân còn nhận các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ

Tại lễ ra quân, đông đảo người dân trên địa bàn đã đưa chó, mèo đến tham gia tiêm phòng. Ngoài việc được tiêm vắc-xin miễn phí cho chó mèo, người dân đưa vật nuôi đến tiêm phòng còn nhận các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ.

Sau lễ ra quân, địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng mở rộng với 1.000 liều vắc-xin miễn phí cho chó mèo, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn và người dân khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Hoạt động góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, giảm thiểu nguy cơ bệnh dại ở chó mèo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

HIẾU PHÚC
 Từ khóa:
tiêm vắc-xinphòng bệnh dạixã Phú Lộcchó mèophòng ngừa bệnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa yêu thương từ những đòn bánh tét nghĩa tình

Ngày 13/2, UBND xã Phú Lộc tổ chức hội thi gói bánh tét truyền thống - “Tết đoàn viên” tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã, tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lan tỏa yêu thương từ những đòn bánh tét nghĩa tình
Khen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc của Công an Phú Lộc

Sáng 2/2, UBND xã Phú Lộc tổ chức khen thưởng đột xuất đối với Công an xã Phú Lộc vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc của Công an Phú Lộc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top