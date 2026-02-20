Chủ động kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Vang

Chủ động quản lý từ cơ sở

Thực tế cho thấy, không ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan trước các bệnh mạn tính. Trường hợp của chị Phan Thị Vinh (trú tại phường Phong Quảng) là một ví dụ. Dù đã ngoài 60 tuổi, song thấy sức khỏe ổn định nên chị ít khi đi khám định kỳ, chỉ đến khi đau bụng kéo dài, đến Trung tâm Y tế (TTYT) Quảng Điền kiểm tra, chị mới phát hiện sỏi túi mật lớn phải phẫu thuật, đồng thời mắc đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu. “Tôi rất sốc khi cùng lúc phát hiện nhiều bệnh như vậy. Sau lần này, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn”, chị Vinh chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Khám bệnh, TTYT Quảng Điền, mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 200 lượt bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm, chủ yếu là tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Số bệnh nhân có xu hướng tăng trong những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân như ăn uống nhiều dầu mỡ, ăn mặn, lạm dụng chất kích thích, ít vận động và chưa tuân thủ điều trị lâu dài.

Tại TTYT Phú Vang, công tác quản lý bệnh không lây nhiễm cũng được triển khai bài bản. BSCKII. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh không lây nhiễm. Ngoài điều trị và cấp phát thuốc, Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế tổ chức các đợt sàng lọc, phát hiện sớm và đưa người bệnh vào diện quản lý lâu dài.

Điểm đáng chú ý là việc tăng cường quản lý bệnh ngay tại tuyến cơ sở giúp người dân thuận tiện theo dõi sức khỏe, giảm áp lực cho tuyến trên và tiết kiệm chi phí điều trị. Người bệnh được lập hồ sơ theo dõi, tái khám định kỳ, tư vấn thay đổi lối sống và sử dụng thuốc đúng phác đồ.

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả rõ nét là ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trong quản lý bệnh không lây nhiễm. Tại TTYT Phú Xuân, toàn bộ bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch… đều được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và cập nhật thường xuyên.

Theo BSCKII. Nguyễn Thị Hoài Phương, Giám đốc Trung tâm, việc quản lý bằng hồ sơ điện tử giúp theo dõi liên tục các chỉ số sức khỏe, tiền sử điều trị, tình trạng dùng thuốc. Hệ thống phần mềm cho phép bác sĩ dễ dàng phát hiện dấu hiệu bất thường để điều chỉnh phác đồ kịp thời. Đồng thời, người bệnh cũng được tư vấn cụ thể về chế độ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi phù hợp.

Mô hình quản lý này được triển khai đồng bộ từ trạm y tế đến trung tâm y tế, bảo đảm tính liên thông dữ liệu. Nhờ đó, khi người bệnh chuyển tuyến hoặc tái khám, thông tin bệnh sử vẫn được cập nhật đầy đủ, hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp trong điều trị.

Song song với quản lý điều trị, các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cũng được đẩy mạnh. Nội dung tập trung vào nâng cao nhận thức về nguy cơ bệnh không lây nhiễm, khuyến khích người dân kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị lâu dài.

Cùng với hệ thống y tế cơ sở, với vai trò chuyên môn đầu ngành dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tuyến cơ sở trong quản lý bệnh không lây nhiễm. Không chỉ tập trung vào tăng huyết áp - căn bệnh có tỷ lệ mắc cao, đơn vị còn tổ chức sàng lọc đái tháo đường và tiền đái tháo đường, tim mạch và các bệnh mạn tính tại cộng đồng.

Trước thực trạng bệnh không lây nhiễm tiếp tục gia tăng, ngành y tế TP. Huế tiếp tục củng cố mạng lưới quản lý bệnh không lây nhiễm từ tuyến cơ sở; mở rộng phạm vi sàng lọc, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và người có yếu tố nguy cơ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Công tác truyền thông thay đổi hành vi được xác định là giải pháp lâu dài nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh, khuyến khích người dân rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống hợp lý và hạn chế các yếu tố nguy cơ.