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ClockThứ Tư, 10/06/2026 11:49

Huế được đề cử “Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2026

HNN.VN - Sáng 10/6, thông tin từ Sở Du lịch cho biết TP. Huế vừa chính thức có tên trong danh sách đề cử hạng mục Asia's Leading Culture City Destination 2026 (Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á) tại Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương.
 Khách du lịch quốc tế và khách Việt Nam cùng chụp ảnh kỷ niệm khi đến Huế du lịch

Cụ thể, trong danh sách đề cử hạng mục Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á, TP. Huế “góp mặt” cùng với những thành phố văn hóa trên thế giới như Bắc Kinh (Trung Quốc), San Fernando, Pampanga (Philippines), Delhi (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc). Đây là sự kiện đáng chú ý, mở ra cơ hội quan trọng để Cố đô Huế khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch văn hóa quốc tế.

Giải thưởng World Travel Awards ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành du lịch - lữ hành trên toàn cầu, thường được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới". Việc được lọt vào vòng đề cử là sự ghi nhận có giá trị, tạo nền tảng để Huế tiếp cận hàng triệu du khách và nhà đầu tư du lịch trên khắp thế giới.

Theo ngành du lịch thành phố, đây không phải là lần đầu tiên Huế được vinh danh tại WTA. Huế đã được đề cử ở hạng mục Asia's Leading Culture City Destination năm 2023 và tiếp tục có tên trong danh sách đề cử hạng mục tương tự tại WTA 2024. 

Bên cạnh đó, Huế còn có nhiều đề cử trong năm 2026, như Khách sạn Azerai La Residence được đề cử giải thưởng Vietnam's Leading Boutique Hotel; khách sạn Meliá Vinpearl được đề cử giải thưởng Vietnam's Leading City Hotel; khu nghỉ dưỡng Angsana Lăng Cô được đề cử giải thưởng Vietnam's Leading Family Resort; Banyan Tree Lăng Cô được đề cử giải thưởng Vietnam's Leading Luxury Resort.

Vòng bình chọn trực tuyến đang được mở rộng rãi với thời hạn bình chọn kéo dài đến hết ngày 7/8/2026. Người dân, du khách và các tổ chức liên quan có thể tham gia bình chọn tại địa chỉ: https://www.worldtravelawards.com/vote-r4. Mỗi lá phiếu bình chọn không chỉ là sự ủng hộ cho Huế, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa - di sản của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

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