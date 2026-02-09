Lan tỏa yêu thương từ những đòn bánh tét nghĩa tình

Người dân thôn 7 gói bánh để vừa dự thi vừa trao tặng cho các gia đình khó khăn

Hội thi diễn ra từ ngày 13 - 15/2/2026 với sự tham gia sôi nổi của 18 thôn, thu hút rất đông người dân cùng chung tay chuẩn bị nguyên liệu, gói và nấu bánh tét trong tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Ban giám khảo trực tiếp đến từng thôn để chấm điểm theo các tiêu chí về kỹ thuật gói bánh, chất lượng sản phẩm sau khi nấu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và mức độ huy động nguồn lực.

Ông Phan Văn Toán - người con xa quê thôn Trung Phước Tượng và ông Trần Đình Uy Vũ - người con xa quê thôn Đông Lưu hỗ trợ một phần kinh phí để mỗi thôn gói bánh tét. Bên cạnh đó, các thôn tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để gói thêm nhiều đòn bánh trao tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sau khi bánh tét được nấu chín, ngoài gửi bánh để trưng bày và chấm điểm, số bánh còn lại được các ban thôn trực tiếp trao đến các gia đình khó khăn. Những đòn bánh nghĩa tình không chỉ mang đậm hương vị Tết truyền thống mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng trong chăm lo Tết cho người nghèo, góp phần để mọi nhà đều có một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình “Nồi bánh chưng xanh - Thắm tình ngày Tết”

Cũng trong ngày 13/2, sau khi gói những cặp bánh chưng, bánh tét, Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế và Hué Plaza phối hợp với UBND phường Thuận Hóa và các đơn vị đồng hành trao tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ chương trình “Nồi bánh chưng xanh - Thắm tình ngày Tết”.

Mỗi phần quà ngoài bánh chưng, bánh tét do các đơn vị tự gói còn có gạo và 300.000 đồng, với mong muốn sẻ chia, mang lại một cái Tết sung túc hơn cho các gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Đây là hoạt động ý nghĩa của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, góp phần cùng thành phố chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.