Khánh thành công trình “Ánh sáng niềm tin - rạng rỡ sắc cờ”

Kéo băng khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng niềm tin - rạng rỡ sắc cờ” và trao bảng tượng trưng tặng 200 cờ Tổ quốc tại xã Phú Lộc

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng niềm tin - rạng rỡ sắc cờ” tại thôn Hòa Mậu với 25 trụ đèn điện chiếu sáng trên chiều dài khoảng 1,5 km, cùng 200 lá cờ Tổ quốc được treo dọc tuyến đường. Công trình không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn mà còn thắp sáng tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều hộ dân xóm Rạy, giúp người dân di chuyển thuận tiện, an toàn hơn.

Bên cạnh đó, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và ra quân vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Lộc; tuyên truyền pháp luật cho bà con Nhân dân, tập trung vào các nội dung về “tín dụng đen” và “những quy định mới về thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích”; tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Lộc Trì; đồng thời trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương. Đồng thời, việc treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng dân cư.