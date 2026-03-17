Khánh thành công trình “Ánh sáng niềm tin - rạng rỡ sắc cờ”

HNN.VN - Chiều 21/3, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế phối hợp với UBND xã Phú Lộc, Đoàn Thanh niên xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026.

Kéo băng khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng niềm tin - rạng rỡ sắc cờ” và trao bảng tượng trưng tặng 200 cờ Tổ quốc tại xã Phú Lộc

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng niềm tin - rạng rỡ sắc cờ” tại thôn Hòa Mậu với 25 trụ đèn điện chiếu sáng trên chiều dài khoảng 1,5 km, cùng 200 lá cờ Tổ quốc được treo dọc tuyến đường. Công trình không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn mà còn thắp sáng tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều hộ dân xóm Rạy, giúp người dân di chuyển thuận tiện, an toàn hơn.

Bên cạnh đó, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và ra quân vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Lộc; tuyên truyền pháp luật cho bà con Nhân dân, tập trung vào các nội dung về “tín dụng đen” và “những quy định mới về thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích”; tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Lộc Trì; đồng thời trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương. Đồng thời, việc treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng dân cư.

PHÚC HIẾU
Thêm nhiều công trình từ Dự án Đô thị xanh

Nhiều công trình từ Dự án (DA) Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - DA thành phần Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) (gọi tắt DA Đô thị xanh) hoàn thành, khoác thêm “bộ áo mới” cho khu vực đô thị Huế.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình

Để đảm bảo tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu có kế hoạch thi công chi tiết; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Mở lối tương lai

Từ cây cầu treo Bình Thành "già nua" sắp được thay thế bằng cây cầu mới vững chãi, đến cây cầu qua Cồn Hến chuẩn bị khởi công; từ công trình cầu vượt cửa biển Thuận An đang dần hoàn thiện, cầu Nguyễn Hoàng vừa chính thức thông xe đến hàng loạt cây cầu khác đang được chuẩn bị đầu tư xây dựng… thành phố Huế đang từng ngày thay đổi diện mạo đô thị và mở ra không gian phát triển mới.

Lan tỏa yêu thương từ những đòn bánh tét nghĩa tình

Ngày 13/2, UBND xã Phú Lộc tổ chức hội thi gói bánh tét truyền thống - “Tết đoàn viên” tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã, tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ.

