Đồng hành cùng nông dân trên hành trình đổi mới

Hội Nông dân thành phố Huế phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo giai đoạn 2026 - 2030”.

Đổi mới sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Trên những cánh đồng, vùng nuôi trồng thủy sản, khu nhà màng, nhà lưới của thành phố Huế hôm nay, hình ảnh người nông dân đang có nhiều đổi khác. Cùng với kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ, nông dân ngày càng chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, quan tâm hơn đến chất lượng, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất và thị trường. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đặt ra yêu cầu tổ chức hội đồng hành thiết thực hơn, sát với nhu cầu của hội viên và thực tiễn sản xuất.

Góp phần thúc đẩy nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được triển khai trên địa bàn thành phố. Hằng năm, toàn thành phố có hơn 41.200 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; khoảng 50 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được duy trì, tạo điều kiện để các hộ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, vật tư, kỹ thuật và việc làm.

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cho thấy nông dân đang từng bước chuyển hướng, chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị sản phẩm. Mô hình dưa lưới Hải Farm tại phường Thủy Xuân cho thu nhập khoảng 800 triệu đồng/năm; mô hình nhà màng, nhà lưới của ông Trương Minh Hào tại xã Khe Tre cho thu nhập khoảng 480 triệu đồng/năm; mô hình rau sạch thủy canh Hueponics tại phường Hương Thủy phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất an toàn…

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Liên kết sản xuất đang trở thành một hướng đi được các cấp hội chú trọng nhằm giúp nông dân khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao giá trị nông sản. Trong năm qua, các cấp hội đã vận động 3.450 hộ hội viên, nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ thành lập mới 8 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã nông nghiệp, 4 chi hội và 25 tổ hội nông dân nghề nghiệp; đồng thời xây dựng, nhân rộng 11 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và liên kết theo chuỗi giá trị.

Hợp tác xã Chế biến thủy sản Thuận An, tổ hợp tác trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Đan Điền cùng các mô hình lúa hữu cơ, lúa - vịt, trồng sen gắn với trải nghiệm du lịch cộng đồng… là những ví dụ về hướng phát triển sản xuất gắn với liên kết và khai thác giá trị nông sản.

Lãnh đạo Trung ương HND cùng lãnh đạo HND thành phố thăm mô hình trồng dưa lưới nhà kính của hộ ông Trương Như Hải, phường Thủy Xuân, TP. Huế.

Đồng hành bằng vốn, kỹ thuật và chuyển đổi số

Cùng với khuyến khích nông dân đổi mới sản xuất, các cấp hội tập trung tạo thêm nguồn lực để hội viên có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tăng trưởng hơn 2,6 tỷ đồng, giải ngân hơn 5,6 tỷ đồng cho 111 hội viên thực hiện 13 phương án sản xuất; dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại đạt hơn 2.068 tỷ đồng. Các cấp hội phối hợp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao cho 4.180 lượt hội viên, giúp hội viên tiếp cận kiến thức, kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản, HND thành phố từng bước đưa sản xuất an toàn trở thành một nội dung gắn với hoạt động hỗ trợ hội viên. Hội đã tổ chức lễ phát động “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn” với 500 cán bộ, hội viên tham gia; đồng thời phối hợp tuyên truyền, tư vấn cho 600 hội viên. Các hoạt động này hướng đến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất đối với người tiêu dùng.

Theo ông Phan Xuân Nam, chuyển đổi số cũng đang từng bước trở thành một phương thức hỗ trợ mới, giúp hội viên tiếp cận thông tin, kiến thức và thị trường thuận lợi hơn. Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, các cấp hội tổ chức tập huấn kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thành lập tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng và triển khai mô hình “Gia đình số”. Đến tháng 9/2026, toàn thành phố có 41.773 hội viên cài đặt Nền tảng số Nông dân Việt Nam. Đây là bước tiếp cận ban đầu để hội viên khai thác các tiện ích của nền tảng.

HND thành phố tạo thêm kênh quảng bá giúp hội viên từng bước làm quen với cách thức giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên các nền tảng số đang mở thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Tại xã Bình Điền đã có hoạt động phát trực tiếp bán hàng trên mạng xã hội, góp phần giúp hội viên làm quen với cách giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ trực tiếp tiếp tục được tổ chức. Phiên chợ nông sản lần thứ 5 của HND thành phố với 40 gian hàng, hơn 500 mặt hàng đã thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm, tạo thêm cơ hội để nông dân giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Chung sức xây dựng quê hương

Cùng với phát triển kinh tế, vai trò của nông dân trong xây dựng quê hương được thể hiện rõ qua những việc làm cụ thể đối với cộng đồng. Trong 9 tháng đầu năm, hội viên, nông dân đã hiến 13.802m² đất, đóng góp 3.600 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi; xây dựng 48 mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều cách làm cụ thể được triển khai tại cơ sở như mô hình “Nói không với chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên đồng ruộng” ở xã Hưng Lộc, tuyến kiệt “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” ở phường Kim Long, hay mô hình hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại phường Hóa Châu…

Cũng theo ông Phan Xuân Nam, phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục khơi dậy tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của hội viên, nông dân trong xây dựng địa bàn dân cư. Không chỉ hiến đất, người dân còn đóng góp ngày công, chỉnh trang đường làng, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường tự quản và hỗ trợ những hộ khó khăn. Những đóng góp này góp phần cải thiện hạ tầng, môi trường sống và tăng sự gắn kết trong cộng đồng.

Mô hình rau sạch thủy canh Hueponics tại phường Hương Thủy phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Các cấp hội còn chú trọng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Đến nay, 39/39 cơ sở hội đã thành lập Chi hội Nông dân không ma túy; 100% chi hội tổ chức cho hội viên nông dân ký cam kết nông dân không ma túy, góp phần cùng địa phương xây dựng xã, phường không ma túy. Từ những hoạt động thiết thực ở cơ sở, vai trò của tổ chức hội tiếp tục được mở rộng từ hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đến tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Phát huy truyền thống 96 năm, các cấp HND thành phố tiếp tục thích ứng với những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nỗ lực đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông thôn văn minh và thành phố Huế ngày càng phát triển.