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ClockThứ Năm, 22/10/2026 10:00

Đưa nông sản lên “chợ số”

HNN - Thay vì phụ thuộc vào thương lái, nhiều nông dân ở Huế đã tự tin đưa nông sản lên các nền tảng số, giúp nâng cao giá trị hàng hóa, đồng thời đưa nông sản địa phương vươn xa.

Quảng bá nông sản vùng caoThúc đẩy phát triển kinh tế xanh

 Chị Trần Thị Ngọ giới thiệu sản phẩm ném Đan Điền.

Nông dân thời công nghệ

Lướt qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử hiện nay, không khó bắt gặp các phiên chợ trực tuyến mà người bán chính là những nông dân thực thụ. Không kịch bản cầu kỳ, lợi thế lớn nhất của bà con chính là sự mộc mạc đậm chất nông thôn, nhưng lại trở thành điểm nhấn thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng ưa chuộng nguồn thực phẩm sạch, an toàn và minh bạch xuất xứ.

Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, chị Trần Thị Ngọ (xã Đan Điền) đã chuyển đổi phương thức sản xuất, đưa củ ném thành các sản phẩm gia vị chế biến tiện lợi và giới thiệu trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube… Bắt đầu phiên livestream, chị Ngọ trong trang phục dân dã, tự tin cầm trên tay từng hũ ném, vừa giới thiệu quy trình chế biến, vừa giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Chính sự chân thật, nhiệt tình đã giúp chị bán được số hàng lớn, trong đó có nhiều đơn hàng từ các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Nội... Theo chị Ngọ, so với bán lẻ truyền thống, bán hàng trên các nền tảng số mang lại doanh thu cao hơn, đặc sản của địa phương nhờ vậy có thể hiện diện trong căn bếp của người tiêu dùng khắp cả nước.

Thay vì mô tả hương vị bằng những lời nói, chị Hoàng Thùy Trang (HTX Rau má Quảng Thọ, xã Quảng Điền) chọn cách chứng minh trực tiếp với khách hàng qua những buổi livestream. “HTX đang có 2 sản phẩm mới là trà túi lọc rau má và bột matcha rau má. Mình phải dùng thử trực tiếp để diễn tả mùi vị cho khách. Dù vất vả học cách giao tiếp trước ống kính nhưng giá trị thu về rất xứng đáng, hàng bán rất chạy”, chị Trang cho hay.

Để những phiên chợ ảo mang lại giá trị thật

Để có những phiên livestream thành công là cả một quá trình chuẩn bị bài bản, đòi hỏi kỹ năng và chiến lược cụ thể. Theo ThS Thái Thị Thu, Giám đốc Công ty Truyền thông Thái Thu, đưa nông sản bày bán trên mạng xã hội không đơn thuần chỉ là câu chuyện phát trực tiếp. Bà con cần nắm vững những nguyên tắc cốt lõi, đó là kịch bản, khâu chuẩn bị đa chiều, tương tác cá nhân hóa, kỹ thuật hiện trường và quan trọng là thể hiện được năng lượng và cảm xúc của một người bán hàng thực thụ.

“Một phiên live hiệu quả thường kéo dài từ 45 đến 60 phút, nếu không có kịch bản chi tiết, người bán rất dễ cạn kiệt ý tưởng. Kịch bản sẽ giúp người bán hàng chủ động mạch nói, phân bổ thời gian hợp lý và giữ chân người xem lâu hơn. Trước khi lên sóng, bà con cần thông báo lịch trình để người quen và khách hàng chủ động đón xem; lồng ghép các chương trình ưu đãi hay quà tặng để thu hút khách. Một mẹo nhỏ nhưng hỗ trợ rất đắc lực trong các phiên live bán hàng là luôn gọi tên những người đang vào xem và bình luận. Khi họ cảm thấy được tôn trọng, tạo sự gắn kết sẽ thúc đẩy khách hàng chốt đơn nhanh chóng”, bà Thái Thị Thu chia sẻ.

Đồng hành cùng bà con nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản, thời gian qua, nhiều đơn vị như Hội Nông dân thành phố, Liên minh HTX thành phố... đã tổ chức các lớp tập huấn, trang bị nền tảng kiến thức, hướng dẫn trực tiếp cho bà con. Nội dung tập trung vào các kỹ năng thực tế như: Quy trình đăng ký tài khoản, xây dựng kịch bản, cách thức kết nối, giới thiệu sản phẩm, tương tác thu hút khách hàng… Những lớp tập huấn không dừng lại ở việc phổ cập kiến thức mà còn giúp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số tại cơ sở, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bài, ảnh: THANH HÀ
 Từ khóa:
nông sảnchợ sốbán hàngnông dân
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