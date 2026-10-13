Mời đón đọc Huế ngày nay số 550, phát hành ngày 14/10

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Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị là bài phỏng vấn “Công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trao đổi với Báo Huế ngày nay, đồng chí Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác tham mưu, bố trí đúng người, đúng việc, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và hiệu quả thực chất. Đặc biệt, việc tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đặt trong yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng ở trang này, bài “Gắn nguồn cung với khả năng tiếp cận vốn” phản ánh những vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Huế đặt mục tiêu phát triển 3.200 căn trong năm 2026, song bên cạnh tiến độ xây dựng, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của người thu nhập thấp vẫn là bài toán cần tháo gỡ. Bài viết làm rõ những điểm nghẽn từ phía dự án, thủ tục đến nguồn vốn, để chính sách an cư thực sự đến được với người có nhu cầu.

Trang Kinh tế với bài viết nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Trang Kinh tế giới thiệu bài “Đồng hành cùng nông dân trên hành trình đổi mới”, ghi nhận những chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân thành phố. Từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ đến liên kết chuỗi giá trị và đưa nông sản lên nền tảng số, người nông dân đang từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng hành với quá trình đó, các cấp Hội Nông dân không chỉ hỗ trợ vốn, kỹ thuật mà còn mở rộng thị trường, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

Với bài “Bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi trẻ em”, trang Giáo dục đặt ra yêu cầu nâng chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em từ cơ sở. Những kết quả về y tế, giáo dục và hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cho thấy nỗ lực của thành phố, đồng thời gợi mở vấn đề cần quan tâm: Làm thế nào để mọi trẻ em, dù ở vùng sâu, vùng xa hay hoàn cảnh khó khăn, đều được bảo vệ và có cơ hội phát triển bình đẳng?

Cũng trên trang Giáo dục, “Đưa di sản lên bảo tàng số” mang đến câu chuyện thú vị về hai học sinh THCS ứng dụng công nghệ 3D số hóa gần 200 hiện vật tại 15 di tích. Từ một dự án đoạt giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, các em mở ra cách tiếp cận mới, đưa di sản quê hương đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trang Bạn đọc - Pháp luật có bài “An toàn từ mỗi nhà trọ”, phản ánh những bất cập trong quản lý gần 1.000 cơ sở lưu trú tại phường An Cựu. Từ thực trạng nhiều nhà trọ hoạt động theo mô hình “vắng chủ”, địa phương triển khai mô hình “Nhà trọ 5 An”, hướng đến bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện, vệ sinh môi trường và chuyển đổi số. Bài viết đặt ra yêu cầu tăng trách nhiệm của chủ nhà trọ, chính quyền và người thuê trong xây dựng môi trường sống an toàn.

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