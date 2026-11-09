Phát huy lợi thế biển, đầm phá trong phát triển kinh tế xanh

Các đại biểu trao đổi giải pháp phát triển kinh tế biển xanh.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Trần Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh, với 126km bờ biển và khoảng 22.000 ha đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Huế có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển xanh.

TS. Trần Nhật mong muốn, các đại biểu tập trung làm rõ tiềm năng, lợi thế, nhận diện những khó khăn và đề xuất các mô hình, giải pháp cụ thể, có cơ sở khoa học, khả năng áp dụng vào thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển xanh; chia sẻ kinh nghiệm của một số quốc gia, địa phương; đánh giá tiềm năng, lợi thế, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế biển xanh tại TP. Huế.

Nhiều ý kiến đề cập đến giải pháp huy động nguồn lực, phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, dịch vụ cảng biển, logistics; bảo vệ hệ sinh thái biển, đầm phá và nâng cao sinh kế cho người dân. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác tài nguyên biển cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.

Thông qua hội thảo, các ý kiến đóng góp góp phần bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chính sách và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế biển xanh, thúc đẩy TP. Huế phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.