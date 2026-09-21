  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 22/09/2026 15:54

Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

HNN.VN - Sáng 22/9 tại xã Đan Điền, Hội Nông dân thành phố tổ chức phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cụm phía Bắc năm 2026; đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư xã cùng nông dân ‘lên sóng, chốt đơn’Phát triển Đảng trong hội viên nông dân: Gỡ khó để “ươm mầm”40 gian hàng tham gia Phiên chợ nông sản Huế năm 2026Nông dân Huế chủ động thích ứng, tạo bứt phá trong mô hình mới

Đại diện Hội Nông dân các xã, phường tham gia kí kết. 

 Tham dự chương trình có 250 đại biểu là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đại diện các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu thuộc 17 xã, phường cụm phía bắc thành phố.

Qua 5 năm triển khai, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Bình quân mỗi năm, có khoảng 45.200 hộ nông dân đăng ký tham gia; qua bình xét có 22.757 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Từ phong trào, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và tham gia chuỗi giá trị, từng bước nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính quê hương mình.

Năm 2026, Hội Nông dân thành phố đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương nông dân tiêu biểu; đồng thời các cấp Hội phải bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố cũng phát động hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030.

Thành Nhân
 Từ khóa:
nông dânhuếsản xuấtkinh doanhmô hình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao gần 750 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên người lao động

Sáng 20/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế tổ chức chương trình trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2026 - 2027, kết hợp các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trao gần 750 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên người lao động
Bí thư xã cùng nông dân ‘lên sóng, chốt đơn’

Trong một phiên phát trực tiếp (livestream), khi người đứng trước máy quay là Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, câu chuyện có thêm một lớp nghĩa khác, đó là phía sau những mặt hàng nông sản được bày bán như sầu riêng, lạc đỏ, dưa lưới, gạo bao thai… là tên tuổi của một vùng đất đã có sự bảo chứng.

Bí thư xã cùng nông dân ‘lên sóng, chốt đơn’
TỪ PHỐ CỔ KASHGAR NGHĨ VỀ HUẾ:
Giữ hồn làng cổ, phố cổ để tạo nguồn lực phát triển

Đi giữa những con ngõ của Phố cổ Kashgar ở Tân Cương, tôi nghĩ nhiều đến Huế. Mỗi nơi có một lịch sử, một cấu trúc văn hóa và một cách phát triển khác nhau, nhưng đều đặt ra cùng một câu hỏi: làm thế nào để di sản không chỉ được giữ lại như ký ức của quá khứ mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tạo sinh kế cho người dân và trở thành nguồn lực cho phát triển.

Giữ hồn làng cổ, phố cổ để tạo nguồn lực phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top