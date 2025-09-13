Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Phú Gia

Mô hình trồng lúa chất lượng cao áp dụng biện pháp cấy mạ khay giống lúa DT39 ở CLB SXKD giỏi Phú Gia

Vùng đất Phú Gia thuộc xã Phú Vang ngày nay là nơi chuyên canh trồng lúa với diện tích hơn 1.026ha. Năm 2024, nhằm cụ thể hóa chủ trương về xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, Hội Nông dân (HND) xã hướng dẫn CLB Nông dân SXKD giỏi Phú Gia triển khai xây dựng mô hình thí điểm trồng lúa chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị với Tập đoàn Quế Lâm, quy mô 5ha với 10 hộ tham gia mô hình. Để tạo điều kiện cho các hộ tham gia mô hình, năm 2024, HND thành phố đã hỗ trợ 3.500kg phân bón, trị giá gần 50 triệu đồng.

Quá trình khảo sát triển khai mô hình cũng được HND xã phối hợp với HTX Nông nghiệp Phú Gia lựa chọn một cách công khai, phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương. Trong đó, mô hình triển khai phù hợp với định hướng quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương; địa điểm triển khai mô hình có hệ thống tưới tiêu chủ động đảm bảo thực hiện 2 vụ/năm, có đường giao thông nội đồng thuận lợi để vận chuyển vật tư và sản phẩm hàng hóa, giảm bớt lao động thủ công và các chi phí khác trong sản xuất.

Ông Hồ Văn Thạnh, hộ tham gia mô hình cho biết, các thành viên được lựa chọn là những hội viên nông dân, thành viên CLB Nông dân SXKD giỏi trong lĩnh vực trồng lúa, có trình độ, kỹ thuật canh tác tốt tại địa phương, có phương tiện máy móc đảm bảo cho quá trình phục vụ sản xuất. Tất cả các hộ muốn tham gia đều có đơn xin tham gia mô hình để xem xét lựa chọn.

Phó Chủ nhiệm phụ trách CLB Nông dân SXKD giỏi Phú Gia, ông Nguyễn Văn Toàn thông tin, quy trình thủ tục được các cấp HND quan tâm hướng dẫn chi tiết, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho hội viên nông dân tham gia mô hình. Bên cạnh đó, HND thành phố cũng đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thường xuyên việc triển khai mô hình, hỗ trợ tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia.

Kết quả sau một năm triển khai, mô hình trồng lúa chất lượng cao áp dụng biện pháp cấy mạ khay giống lúa DT39QL mang lại lợi ích nhiều mặt. Trong đó, chi phí giống giảm khoảng 40%; cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, không bị nhiễm sâu bệnh nên giảm được trên 2 triệu đồng/ha cho chi phí thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Cùng với đó, chất lượng gạo tốt, năng suất tăng. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, năng suất bình quân đạt được 60 tạ/ha, tổng sản lượng thu được của mô hình là 30 tấn. Tất cả sản phẩm thu hoạch được Tập đoàn Quế Lâm thu mua với giá 11.500 đồng/kg, đem lại lợi nhuận ước đạt gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Hiệu quả khác mà mô hình mang lại đó là góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về phương thức sản xuất liên kết chuỗi giá trị với các công ty theo hướng hàng hóa, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Đồng thời, giúp thay đổi tập quán canh tác của người nông dân, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân...

Theo ông Trương Minh Thanh, Chủ tịch HND xã Phú Vang, quá trình triển khai và thực hiện thành công mô hình đã góp phần nâng cao vai trò, phát huy được chức năng của HND trong việc hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận các mô hình, chính sách. Từ đó, thuận lợi hơn trong việc thu hút, tập hợp hội viên tham gia các hoạt động, phong trào. Những thành công bước đầu đã tạo tiền đề để HND xã vận động hội viên nông dân toàn xã tiếp tục nhân rộng, mở rộng mô hình, hình thành và xây dựng tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao của địa phương.