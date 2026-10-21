Đổi mới hoạt động Hội Nông dân, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết sản xuất

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân TP. Huế báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Điều lệ Hội và các nhiệm vụ trọng tâm sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện, toàn thành phố có 39 tổ chức Hội Nông dân xã, phường với 63.630 hội viên, sinh hoạt tại 507 chi hội. Trong 10 tháng đầu năm, các cấp Hội tổ chức 1.500 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Hội, quản lý hội viên, hoạt động ủy thác cho vay và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, chưa ghi nhận trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. Các phong trào thi đua, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 40,4 tỷ đồng, triển khai 147 dự án với 679 hộ vay. Các cấp Hội cũng hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 55 sản phẩm nông sản, hướng dẫn xây dựng 40 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận những kết quả Hội Nông dân TP. Huế đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị, các cấp Hội tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, nhất là việc quản lý hội viên và các nguồn vốn hỗ trợ nông dân. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường quản lý hội viên, các nguồn vốn hỗ trợ nông dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, kiến nghị chính đáng của hội viên. Đặc biệt, chú trọng chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới.