Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế

Lãnh đạo thành phố và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ mới

Đến dự Đại hội có các ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cùng lãnh đạo các ban của Thành ủy, HĐND, UBND, các sở ngành liên quan; cùng 268 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 79 ngàn hội viên nông dân trên toàn thành phố.

Giai đoạn 2023 - 2025, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả. Tổ chức Hội được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội được nâng lên, nông dân ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Các phong trào thi đua tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, trong đó phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của thành phố ổn định ở mức 2,94%/năm. Đặc biệt, 18/18 chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội cũng đã phát huy tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở…

Ông Phạm Tiến Nam (thứ ba, bên phải) tặng lẵng hoa tươi chúc mừng Đại hội

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, thành phố đã chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đặc trưng của Huế. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên. Hội Nông dân thành phố đã phát huy tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Phạm Tiến Nam mong muốn, lãnh đạo Thành ủy Huế tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh chỉ đạo, tạo nền tảng quan trọng để Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Nguyễn Chí Tài cho rằng, bước vào giai đoạn mới, Hội Nông dân thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc và thiết thực hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân. Hội cần đẩy mạnh vai trò định hướng nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái - hữu cơ - tuần hoàn, gắn với giá trị văn hóa và lợi thế đặc thù của Huế. Các mô hình sản xuất sạch, an toàn, bền vững, thân thiện môi trường cần được rà soát, nhân rộng và hỗ trợ theo chuỗi giá trị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài (thứ tư phải sang) tặng bức trướng chúc mừng Đại Hội

Đồng thời, hướng dẫn nông dân tiếp cận kỹ năng số cơ bản, từ tạo tài khoản số, đến tiếp thị sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Việc xây dựng các tổ công nghệ cộng đồng tại cơ sở là quan trọng. Song song đó, Hội cần phát huy hiệu quả các nhóm Zalo kết nối sản xuất - tiêu thụ, các trang fanpage quảng bá sản phẩm, và hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà phải trở thành thói quen sản xuất - kinh doanh mới của nông dân Huế.

Ông Nguyễn Chí Tài lưu ý, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xanh hơn, thông minh hơn và giàu bản sắc…

Tại Đại hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội nông dân TP. Huế nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 người, chỉ định ông Nguyễn Chí Quang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ mới…