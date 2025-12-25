  • Huế ngày nay Online
Quảng bá nông sản vùng cao

HNN.VN - Trong 3 ngày từ 29 đến 31/12, Hội Nông dân TP. Huế tổ chức Phiên chợ vùng cao năm 2025 nhằm quảng bá, giới thiệu, tìm đầu ra cho những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Các gian hàng ẩm thực của người dân vùng cao thu hút đông du khách 

Phiên chợ quy tụ 20 gian hàng, trong đó 15 gian hàng là những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số và 5 gian hàng ẩm thực. Các gian hàng được thiết kế, trưng bày đa dạng với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ, OCOP, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là Phiên chợ vùng cao lần thứ 2 được tổ chức trong năm 2025 tại trung tâm TP. Huế nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại các xã vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi quảng bá, giới thiệu tìm đầu ra cho những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP có chất lượng. Qua đó, thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tích cực phát triển sản xuất góp phần giảm nghèo bền vững.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, đây cũng là dịp để hội viên nông dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương; đồng thời nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, từng bước nâng tầm chất lượng, thương hiệu các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bá Trí
  Nội dung góp ý

