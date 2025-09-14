  • Huế ngày nay Online
Khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến của nông dân

HNN.VN - Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 17/9, Hội Nông dân TP. Huế tổ chức Hội thi “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” năm 2025.

Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Phú GiaLan tỏa tinh thần thi đua trong hội viên, nông dânKhơi dậy tinh thần học hỏi trong hội viên nông dân

Trao giải cho các đội thi 

9 đội tham dự hội thi theo thứ tự bốc thăm gồm xã A Lưới 2, xã Phú Vang, phường Thanh Thủy, phường Phong Điền, phường Hương Thủy, phường Hương An, xã Phú Lộc, xã Quảng Điền và phường An Cựu.

Các đội lần lượt dự thi phần tự giới thiệu, với nhiều hình thức và chủ đề phù hợp về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh ở địa phương mình. Qua phần thi tài năng, các đội biểu diễn tiểu phẩm hoặc vở kịch ngắn có nội dung thể hiện hoạt động, việc làm của cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Riêng phần thi kiến thức, 9 đội được phân thành ba bảng (theo kết quả bốc thăm) và các thí sinh trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm.

Theo Ban tổ chức, các đội dự thi đã mang đến nhiều phần thi phong phú, sáng tạo, phản ánh sinh động kiến thức, kỹ năng, sự hiểu biết và trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội thi còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời là sân chơi bổ ích, tạo không khí thi đua sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của giai cấp nông dân, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến của nông dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bá Trí
