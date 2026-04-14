Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc và sét

HNN.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, chiều 17/5, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi có mưa lớn cục bộ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Khu vực phía nam thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to rải rác  

Đáng chú ý, vùng mưa dông có xu hướng dịch chuyển từ phía tây sang phía đông. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 20-30mm/giờ; riêng khu vực hồ Hòa Mỹ đạt 59,6mm/giờ.

Từ 14 giờ 15 phút và trong khoảng 2-3 giờ tiếp theo, mưa dông tiếp tục mở rộng sang các phường, xã khu vực trung tâm TP. Huế và vùng ven biển. Khu vực phía nam thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo người dân cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đồng thời cảnh giác nguy cơ xảy ra lũ quét, dòng chảy lớn bất thường trên các sông, suối nhỏ.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây nguy hiểm, cuốn trôi người và tài sản khi cắm trại, tắm suối; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi.

Tin, ảnh: PHONG ANH
Từ 17/4, nắng nóng dịu dần

Ngày 14/4, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện, nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng có thể dịu dần từ ngày 17/4.

Thời tiết ngày 6/3: Mưa dông trên cả nước, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tối

Dự báo, ngày 6/3, cả nước có mưa. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to và dông vào chiều tối. Trên các vùng biển cũng có mưa dông và sóng lớn, ngư dân cần chuẩn bị các biện pháp phòng tránh kịp thời với tình hình thời tiết xấu, bảo đảm an toàn.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Theo bản tin ngày 8/12 của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 10-17/12, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường và suy yếu nên trên đất liền TP. Huế có mưa vừa, có nơi mưa to; biển động, sóng lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 8 đến 17/12 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Thời tiết ngày 24/11: Không khí lạnh tăng cường gây rét sâu ở Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ tăng cường trong chiều và đêm nay. Đến tối và đêm 24/11, khối khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

