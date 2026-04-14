Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc và sét

Khu vực phía nam thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to rải rác

Đáng chú ý, vùng mưa dông có xu hướng dịch chuyển từ phía tây sang phía đông. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 20-30mm/giờ; riêng khu vực hồ Hòa Mỹ đạt 59,6mm/giờ.

Từ 14 giờ 15 phút và trong khoảng 2-3 giờ tiếp theo, mưa dông tiếp tục mở rộng sang các phường, xã khu vực trung tâm TP. Huế và vùng ven biển. Khu vực phía nam thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo người dân cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đồng thời cảnh giác nguy cơ xảy ra lũ quét, dòng chảy lớn bất thường trên các sông, suối nhỏ.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây nguy hiểm, cuốn trôi người và tài sản khi cắm trại, tắm suối; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi.