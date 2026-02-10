Thời tiết ngày 6/3: Mưa dông trên cả nước, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tối

(Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Trung Bộ và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to và dông. Mưa to và dông tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm 6/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

