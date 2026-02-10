  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/03/2026 07:49

Thời tiết ngày 6/3: Mưa dông trên cả nước, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tối

Dự báo, ngày 6/3, cả nước có mưa. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to và dông vào chiều tối. Trên các vùng biển cũng có mưa dông và sóng lớn, ngư dân cần chuẩn bị các biện pháp phòng tránh kịp thời với tình hình thời tiết xấu, bảo đảm an toàn.

Thanh niên Cố đô Huế hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốcTết & ý niệm về thời gianThời tiết ngày 10/2: Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, mưa rải rác, vùng núi rét đậm

(Ảnh minh họa) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Trung Bộ và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to và dông. Mưa to và dông tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm 6/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-63-mua-dong-tren-ca-nuoc-trung-bo-va-nam-bo-mua-to-vao-chieu-toi-post946603.html?gidzl=CjbBFuTBDMumn48_XrSpR373J3kVLsXkVCyPCPfNQJLumKbddLasPI_9I3EU3ZfXB9mTDMA0eKPcWqiuR0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Thời tiếtMưa dôngcả nước
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tất bật cho vụ hoa Tết

Chuẩn bị vụ hoa tết Bính Ngọ 2026, người trồng hoa trên địa bàn thành phố đang bám đồng, tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường.

Tất bật cho vụ hoa Tết
Nhiều nước đối mặt thời tiết khắc nghiệt

Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống. Cùng với đó, nhiều cơn bão mạnh hoành hành tại Bắc và Trung Âu, mang theo gió giật dữ dội, gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông, sinh hoạt và các dịch vụ công cộng.

Nhiều nước đối mặt thời tiết khắc nghiệt

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top