  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 21/03/2026 12:36
Xã Phú Lộc:

14 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

HNN.VN - Sáng 21/3, UBND xã Phú Lộc tổ chức khai mạc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng xã Phú Lộc lần thứ I, năm 2026.

 Thí sinh dự thi thuyết trình về mô hình, sản phẩm "Thiết bị cảnh báo mức nước cho hộ gia đình"

Cuộc thi năm nay thu hút 14 mô hình, sản phẩm tham gia, đến từ các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã, thể hiện sự đa dạng về ý tưởng và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Các mô hình, sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Nhiều sản phẩm có tính mới, khả năng ứng dụng như: Nghiên cứu tổng hợp mực nano bảo mật từ vỏ bưởi và hoa xuyến chi; thiết kế bảo tàng ảo Lịch sử Việt Nam lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo; chế tạo keo dán sinh học composite từ hạt mít và xơ dừa ứng dụng kết dính vật liệu gỗ và giấy...

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, từ đó hình thành và nuôi dưỡng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Đồng thời, ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, tính ứng dụng tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế lần thứ 19, năm 2026.

PHÚC HIẾU
 Từ khóa:
cuộc thisáng tạo kỹ thuậtthanh thiếu niênmô hìnhsản phẩm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sân chơi sáng tạo dành cho học sinh

Chiều 20/3, phường An Cựu tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ I năm 2026, thu hút 14 đề tài, mô hình của học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia.

Hiệu quả từ mô hình chăm sóc 1.000 ngày đầu đời

Những năm gần đây, ngành y tế TP. Huế triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời (từ khi người mẹ mang thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi) tại nhiều địa phương. Mô hình đặc biệt được chú trọng ở khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc, thể lực và tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ.

Khởi động cuộc thi "Check-in Huế xanh"

Với mục đích lan tỏa ý thức du lịch có trách nhiệm, vì một Huế xanh bền vững, Sở Du lịch vừa phối hợp Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam/WWF-Việt Nam khởi động cuộc thi “Check-in Huế xanh” - Đi Huế có quà, rinh ngay Canon R50!

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top