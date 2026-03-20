14 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Thí sinh dự thi thuyết trình về mô hình, sản phẩm "Thiết bị cảnh báo mức nước cho hộ gia đình"

Cuộc thi năm nay thu hút 14 mô hình, sản phẩm tham gia, đến từ các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã, thể hiện sự đa dạng về ý tưởng và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Các mô hình, sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Nhiều sản phẩm có tính mới, khả năng ứng dụng như: Nghiên cứu tổng hợp mực nano bảo mật từ vỏ bưởi và hoa xuyến chi; thiết kế bảo tàng ảo Lịch sử Việt Nam lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo; chế tạo keo dán sinh học composite từ hạt mít và xơ dừa ứng dụng kết dính vật liệu gỗ và giấy...

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, từ đó hình thành và nuôi dưỡng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Đồng thời, ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, tính ứng dụng tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế lần thứ 19, năm 2026.