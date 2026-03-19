Giúp học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc

Ông Hoàng Thế Đoàn ôn lại khí thế hào hùng của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu giải phóng Hương Trà và Thừa Thiên Huế

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, như: chơi kéo co, đồng diễn, tạo vòng tròn giao lưu giữa các học sinh, tặng 20 suất quà cho học sinh khó khăn, kết nạp Đoàn viên mới…, điểm nhấn của ngày hội chính là buổi nói chuyện của các cựu chiến binh với thế hệ trẻ hôm nay.

Các em học sinh đã được nghe các cựu chiến binh và ông Hoàng Thế Đoàn - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (nay là Thành ủy Huế) ôn lại khí thế hào hùng của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu giải phóng Hương Trà (cũ) ngày 24/3 và Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) ngày 26/3.

Cũng trong ký ức của mình, trước đông đảo học sinh, ông Hoàng Thế Đoàn đã kể về các thế hệ Cựu chiến binh luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường, ý chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

“Những câu chuyện, ký ức mà bác Đoàn vừa chia sẻ đã giúp chúng em hiểu rõ hơn, tự hào hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, cũng như không thể nào quên những hy sinh mất mát to lớn của các bậc cha ông. Đây chính là động lực để chúng em tiếp tục phấn đấu, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, xứng đáng với kỳ vọng của những thế hệ đi trước”, em Nguyễn Thị Diệu Châu - học sinh lớp 9/1 Trường THCS Lê Quang Tiến chia sẻ.