Tập trung khắc phục hậu quả vụ lật ca-nô tại Phú Quốc

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi nạn nhân vào chiều tối 11/7.

Đó là một trong những thông tin quan trọng trong cuộc họp trực tuyến sáng 12/7 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với các đơn vị có liên quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự cuộc họp.

Song song với việc khắc phục hậu quả, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ để triển khai ngay công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc một cách chuẩn xác, dứt khoát và có kết luận rõ ràng.

Do vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các đơn vị chủ trì phối hợp cùng Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đón tiếp thân nhân, hỗ trợ phiên dịch và bố trí nơi ăn ở, đi lại chu đáo.

Đối với các nạn nhân tử vong, thi thể đã được di chuyển và tổ chức tiếp đón thân nhân ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự tham mưu của Sở Du lịch tỉnh.

Về mặt kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Du lịch phối hợp đề xuất các nguồn chi ngân sách linh hoạt, hướng tới mục tiêu tối thượng là hỗ trợ tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân để bảo vệ uy tín hình ảnh du lịch và ngoại giao của địa phương.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, vụ tai nạn lật ca-nô xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 11/7 tại khu vực biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, thuộc địa phận đặc khu Phú Quốc.

Phương tiện gặp nạn là chiếc ca-nô cao tốc chở khách mang nhãn hiệu Ocean Pearl Island, số hiệu kiểm soát AG-26751. Chiếc ca-nô này thuộc quyền sở hữu và vận hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Minh Huy PQ, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 99 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, đặc khu Phú Quốc.

Ca-nô AG-26751 là loại phương tiện thủy cao tốc được cấp phép chở khách du lịch, có trọng tải 2,89 tấn và sức chứa 34 người. Người trực tiếp điều khiển phương tiện trong ngày 11/7 là thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh An Giang)

Khoảng 13 giờ cùng ngày, chiếc ca-nô này chở 32 hành khách đều mang quốc tịch Ấn Độ từ Hòn Mây Rút Ngoài để hành trình quay trở về Cảng quốc tế An Thới.

Ngoài 32 du khách nước ngoài, trên phương tiện lúc này còn có 4 người Việt Nam bao gồm: thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải, một thợ máy, một nhân viên phục vụ và một hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn.

Tổng số người có mặt trên tàu khi xuất bến quay trở về đất liền là 36 người. Khi phương tiện vừa rời bến và cách bờ Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400m, thời tiết tại vùng biển này đột ngột chuyển biến xấu. Một cơn giông lốc kèm theo những đợt sóng lớn làm lật ca-nô, toàn bộ 36 người trên tàu rơi xuống biển.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11/7, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất đưa 36 người vào bờ (cứu sống được 21 người, có 15 người không may tử vong trong đó 13 nam 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

Ngoài việc khắc phục hậu quả thương vong, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc xin hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Chính quyền địa phương đang xử lý chu đáo việc bảo quản thi thể các nạn nhân tại Trung tâm y tế Phú Quốc.

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