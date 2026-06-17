  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/06/2026 09:41

Thời tiết ngày 19/6: Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Dự báo, ngày 19/6, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đừng để những đám cháy bắt nguồn từ sự chủ quanThời tiết ngày 17/6: Nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, Trung Bộ ngày nắng nóngThời tiết ngày 15/6: Miền bắc trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh: Đ.T) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng phía nam Phú Thọ ngày có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng khu vực nam Phú Thọ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-31 độ C, riêng phía nam có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3 C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-196-khu-vuc-trung-bo-tiep-tuc-co-nang-nong-gay-gat-post970099.html?gidzl=B3i-BdM_oo4k9ZSkUg329I8XDYfWhfXpENncVsBzddCtB64eRlcKSMHtFoWueijqOI1YAc9ijyquSR_68m

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Khu vựcTrung Bộtiếp tụcnắng nónggay gắt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo tồn khu vực đa dạng sinh học trọng điểm

Mới đây, Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (KDTTNPĐ) đã ghi nhận ít nhất 51 loài động vật hoang dã xuất hiện qua hệ thống bẫy ảnh trong khu vực rừng tự nhiên này, trong đó có nhiều loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp. Hệ thống dữ liệu này đã mở ra nhiều triển vọng mới đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) của thành phố Huế.

Bảo tồn khu vực đa dạng sinh học trọng điểm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top