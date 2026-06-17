Thời tiết ngày 19/6: Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng phía nam Phú Thọ ngày có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng khu vực nam Phú Thọ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-31 độ C, riêng phía nam có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3 C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

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