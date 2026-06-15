Thời tiết ngày 17/6: Nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, Trung Bộ ngày nắng nóng

Dự báo khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C, có nơi dưới 33 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung từ chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi dưới 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

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