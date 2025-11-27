  • Huế ngày nay Online
Hỗ trợ sinh kế cho các thành viên khó khăn của Hợp tác xã Mỹ Hải

HNN.VN - Ngày 26-27/11, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX thành phố tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho các thành viên thuộc hộ khó khăn của HTX Mỹ Hải, xã Vinh Lộc.

Động lực kép của kinh tế tập thểTặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai

Trao hỗ trợ cho bà con 

 Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX thành phố tham dự và trực tiếp trao hỗ trợ cho bà con.

Trong đợt này, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã trao 39 con lợn giống cho 13 hộ nghèo và cận nghèo; hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trong 60 ngày đầu cho gia đình nhận heo giống. Người dân cũng được hướng dẫn các kỹ thuật chăn nuôi theo hướng gắn với bảo vệ môi trường. 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do Liên minh HTX Việt Nam triển khai. Không chỉ hỗ trợ chăn nuôi, chương trình còn hỗ trợ 500kg giống lúa HG12 để gieo sạ 10 ha lúa theo tiêu chuẩn VietGAP cùng 12 tấn phân hữu cơ vi sinh, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026. Đồng thời, trao hỗ trợ thêm 1.100 kg lạc giống, 10 tấn phân hữu cơ vi sinh và 2,5 tấn vôi cải tạo đất. Tổng giá trị của đợt hỗ trợ này khoảng 1 tỷ đồng.

Những hỗ trợ thiết thực từ Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ góp phần giúp các thành viên HTX ổn định sinh kế, tạo việc làm và tăng thu nhập. Hoạt động này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân phục hồi sinh kế sau thiên tai, định hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Vy Vy
