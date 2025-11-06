  • Huế ngày nay Online
Tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai

HNN.VN - Ngày 9/10, Liên minh HTX thành phố và Siêu thị Co.op mart Huế thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng nặng mưa lũ tại phường Hóa Châu.

Trường Cao đẳng Huế sửa xe máy miễn phí giúp người dân

Trao quà cho các hộ khó khăn ở phường Hóa Châu

Hoạt động nhằm chia sẻ những thiệt hại do đợt lũ lụt lịch sử vừa qua xảy ra trên địa bàn thành phố. Theo đó, 200 suất quà gửi đến bà con bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt là các nhu yếu phẩm như sữa, bánh, nước... trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng; tổng giá trị đợt trao quà này là 100 triệu đồng.

Tặng quà, chia sẻ cùng bà con vùng lũ, ông Đặng Tứ Minh San, Giám đốc siêu thị Co.opmart Huế gửi lời động viên, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống.

 Tặng quà, động viên bà con vùng lũ xã Đan Điền

*Dịp này, Hội LHPN xã Đan Điền kết nối với Quỹ “Những trái tim Huế” tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng của lũ lụt với chủ đề "Chia sẻ yêu thương- Kết nối trái tim". Tại chương trình, hội đã trao 300 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng đến các hộ dân bị thiệt hại.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo xã Đan Điền đã trao thư cảm ơn đến tổ chức Quỹ "Những trái tim Huế" và bày tỏ mong muốn thời gian tới, Quỹ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với bà con vùng lũ, giúp người nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tin, ảnh: Thảo Vy
