Xuất hiện đợt lũ, hồ đập vận hành an toàn

Hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết nước qua cửa xả sâu và nhà máy thủy điện với lưu lượng từ 170-270 m³/s

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện nay đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra. Từ chiều tối nay (16/10) đến 19/10, trên các sông ở khu vực TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ báo động (BĐ) 1 đến BĐ 2.

Chiều 16/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết, đã có lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lực vực sông Bồ nhằm ứng phó với mưa lớn. Theo đó, hồ thủy điện Hương Điền được lệnh tăng lưu lượng xả nước từ 600 m³/s lên 1.000 m³/s, bắt đầu từ 16 giờ 30 phút cùng ngày để chủ động đón lũ và đảm bảo toàn hồ đập và vùng hạ du.

Trưa 16/10, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết nước qua cửa xả sâu và nhà máy thủy điện với lưu lượng từ 170-270 m³/s. Thời gian bắt đầu điều tiết từ lúc 16 giờ cùng ngày.

Trước đó, Công ty Thủy điện Bình Điền đã điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua tràn và tuabin của hồ chứa thủy điện này từ 120-200 m³/s, bắt đầu từ 14 giờ ngày 15/10.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất các sườn dốc miền núi

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố vận hành đảm bảo an toàn, sẵn sàng cắt giảm lũ cho vùng hạ du khi có mưa lớn.

Theo Đài khí tượng Thủy văn TP, hiện nay mực nước trên các sông trên địa bàn đang dao động và ở mức xấp xỉ BĐ1. Từ chiều tối nay (16/10) đến 19/10, trên các sông ở khu vực TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Hương, sông Bồ lên mức BĐ 1 đến BĐ 2, các sông Ô Lâu, Truồi lên mức 1,8 - 2,2m.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực thành phố và lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.