Mưa lớn ở miền núi, hồ chứa Bình Điền và Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết về hạ du

HNN.VN - Chiều 16/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có lệnh vận hành điều tiết 2 hồ chứa thủy điện Hương Điền, Hương Điền nhằm ứng phó với mưa lớn.

Điều tiết các hồ chứa nước để ứng phó với mưa lớn

 Sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Quốc lộ 49 qua xã A Lưới 5. nh: Văn Hải

Theo đó, căn cứ mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/11 ở mức + 53,74m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 1.321 m3/s, lưu lượng về hạ du 522 m3/s. Nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, cơ quan chức năng yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1.500m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 16 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc. Các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, với củi, câu cá..., thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

 Hồ thủy điện Bình Điền được yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết chiều 16/11

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương. Mực nước hồ chứa thủy điện Bình Điền lúc 14 giờ 45, ngày 16/11 ở mức +78.85m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 1.035m3/s, lưu lượng về hạ du 520m3/s. Cơ quan chức năng yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 850-1.500m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 19 giờ cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 16-18/11, Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Trong ngày 16/11, khu vực miền núi A Lưới có mưa rất lớn, tập trung ở xã A Lưới 2 và 3, làm xuất hiện nhiều điểm ngập cục bộ và nguy cơ sạt lở đất cao.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, mưa lớn đã làm một số vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các đường liên thôn, xã ngập cục bộ, đất đá tràn ra mặt đường. Cũng tại thôn Pi Ây2, A Bar Nhâm và thôn Diên Mai xuất hiện một số điểm có nguy cơ trượt lở đất. Xã đã huy động lực lượng rào chắn, cảnh giới các đoạn ngập cục bộ và lên phương án di dời dân trong tình huống cần thiết ở các điểm có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, tại Km76+300 trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn xã A Lưới 5 xuất hiện sạt lở taluy dương, nhiều khối lượng đất đá, cây cối tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
thủy điệnđiều tiếta lướimưa lớn
