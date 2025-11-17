Chủ động, không chủ quan với mưa lũ

Nước sông Bồ dâng cao, chảy xiết do mưa lũ. Ảnh: Phong Anh

Nước các sông dâng cao, ngập đường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ chiều 17/11 đến ngày 19/11, TP. Huế vẫn còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt từ nay 17/11 đến hết ngày 19/11ở vùng đồng bằng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm; vùng núi 300 600mm, có nơi trên 800mm.

Mưa lớn kết hợp với việc điều tiết hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố đã khiến nước các sông dâng cao, nhiều tuyến đường, vùng thấp trũng bị ngập, gây ảnh hưởng việc đi lại, cuộc sống của người dân.

Nếu mưa cường suất lớn diễn ra trong ngày 17-18/11, với lượng 70mm/2h, sẽ còn gây ngập úng một số khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Phú Lộc cũ với mức ngập 0,3-0,5m; Khu đô thị An Cựu, đường Ngô Đức Kế, Thánh Gióng, Phú Xuân với mức ngập 0,3-0,5m.

Nguy cơ ngập lụt do lũ trên sông Ô Lâu, sông Truồi, Bù Lu (hồ chứa nhỏ, không có khả năng cắt, giảm lũ). Với lượng mưa 200-300mm vùng đồng bằng và vùng núi 300-600mm, có nơi trên 800mm sẽ gây ngập lụt cho xã, phường hạ du sông: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền (sông Ô Lâu); Lộc An sông Truồi; Chân Mây – Lăng Cô (sông Bù Lu).

Nước dâng cao tại khu vực TDP Đông Thái. Ảnh: Minh Văn

Mức ngập tương tự như đợt từ ngày 2-3/11/2025, với mức ngập từ 1-1,5m. Nguy cơ ngập lũ do lũ trên sông Bồ, sông Hương: Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Phú Bài, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, với độ sâu ngập lụt từ 0,5-0,8m. Nguy cơ sạt lở, xã A Lưới 2 đã di dời xen ghép 47hộ/132 khẩu qua nhà hàng xóm.

Mưa lũ, nhiều tuyến đường nội thị, vùng thấp trũng các phường Hương Trà, Phú Mỹ Thượng, xã Đan Điền, Quảng Điền… nước ngập người và phương tiện đi lại khó khăn, thậm chí phải dùng đò. Nhiều tuyến đường dọc các bờ sông nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn để cảnh báo.

Nhiều tuyến đường dọc bờ sông Bồ nước ngập sâu, người dân đi lại bằng đò. Clip: Phong Anh

Di dời người dân lên cao, bảo vệ lồng cá dọc sông

Do mưa lớn kéo dài ở khu vực thượng nguồn, nước đổ về nhanh khiến khu vực Tổ dân phố (TDP) Đông Thái, phường Phong Điền chìm trong ngập lụt. Nước lên nhanh, có khu vực đã cao hơn 1m; đặc biệt tại khu vực chợ Phong Mỹ (xã Phong Mỹ cũ) bị ngập gần 2m, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, đi lại của người trong khu vực.

Không chỉ riêng TDP Đông Thái, nhiều tuyến đường dẫn vào các TDP Phú Kinh Phường, Huỳnh Trúc, Phong Thu … nước dâng cao đã bị chia cắt. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác ứng phó kịp thời khi lũ về.

Rạng sáng 17/11, hơn 40 hộ gia đình, gần 110 khẩu tại TDP Đông Thái được sơ tán khu vực cao, như: Trường THCS Phong Mỹ và nhà người thân ở vùng cao hơn.

Người nuôi cá lồng trên sông thức trắng để canh lồng cá. Ảnh: Tâm Anh

Cùng với việc di dân, chính quyền phường Phong Điền đã có thông báo và khuyến cáo người dân không qua lại các ngầm tràn, các tuyến đường đang có nước chảy xiết để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước tình hình mưa lũ, nước sông Bồ dâng cao, chảy xiết, các hộ nuôi cá lồng dọc sông này đã thức trắng đêm để canh lồng cá vì sợ nước lũ cuốn trôi. Ông Hoàng Dũng, người nuôi cá lồng dưới chân cầu Tứ Phú, phường Hương Trà chia sẻ: “Sợ nước lụt, cả nhà tui thức cả đêm để canh lồng cá. Vốn liếng bỏ vô đây hết vào 2 lồng cá, nên người nuôi cá lồng như tui lo lắng lắm. Hy vọng, nước lũ sớm rút để người nuôi cá lồng trên sông bớt lo, bớt khổ”.

Cũng như ông Dũng, ông Võ Văn Ty bộc bạch: “Nước lũ về cá hao hụt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm những đợt mưa lũ vừa qua, ai cũng giằng néo lồng cá chắc chắn. Từ nay đến tết, hy vọng, người nuôi cá vẫn có cá lồng để bán”.

Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế và Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế khuyến cáo và lưu ý, mưa lũ còn những diễn biến phức tạp, đề nghị người dân cần chủ động ứng phó, tuyệt đối không được đi qua những đập tràn, khu vực ngập nước đã được ngành chức năng cấm đi lại, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người.