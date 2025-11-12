Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đánh giá thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ

Lực lượng xung kích xã Tây Hồ (thành phố Đà Nẵng) giúp dân sửa chữa nhà bị tốc mái. (Ảnh: VGP)

Công điện gửi đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh "lũ chồng lũ, bão chồng bão" đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát, vất vả của nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời xuất cấp dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách hỗ trợ các địa phương khắc phục thiên tai, bão lũ.

Cả hệ thống chính trị, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, lá lành đùm lá rách chung tay hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên, thiệt hại do thiên tai vừa qua là rất lớn, cần nhiều nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định đời sống, tiếp theo Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 7/11/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bảo đảm người dân có nhà mới đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng đề nghị đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk:

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguy cơ thiếu đói, đặc biệt lưu ý những hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, nhà bị thiệt hại nặng không thể khôi phục được, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình thuộc các đối tượng chính sách có nhà ở bị hư hại, tốc mái do bão, lũ để tập trung triển khai ngay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định hiện hành trước ngày 14/11/2025.

Đồng thời huy động thêm nguồn lực khác từ Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, hoàn thành trước ngày 31/12/2025, bảo đảm người dân có nhà mới đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đối với các hộ không thể xây dựng lại nhà ở tại nơi ở cũ, buộc phải di dời để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất ở những nơi bảo đảm an toàn cho người dân. Quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Rà soát, xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và các vật tư cần thiết khác để khôi phục sản xuất nông nghiệp, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/11/2025 để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý xuất cấp ngay theo quy định đối với những hàng hóa thuộc danh mục hàng dự trữ quốc gia; đối với các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư không thuộc danh mục hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương liên hệ các cơ sở sản xuất giống, nhà cung cấp dịch vụ để kịp thời bổ sung nguồn cung hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất ngay sau bão lũ, sớm ổn định lại đời sống cho nhân dân.

Tập trung khôi phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là các trường học, trạm y tế, bệnh viện để bảo đảm việc học tập cho học sinh, sinh viên và dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngay sau bão lũ; khắc phục nhanh nhất sự cố để khôi phục các dịch vụ cung cấp điện, nước, sóng viễn thông; khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng trong thiên tai.

Sử dụng hiệu quả dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, cùng với số kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định.

Tổng hợp báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn, đề xuất cụ thể nhu cầu hỗ trợ từ Trung ương (nếu có) gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong ngày 13/11/2025 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ.

Tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 14/11/2025.

Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm đối với doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão lũ; Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương đối với hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của các địa phương, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về phòng, chống thiên tai trước ngày 14/11/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu có các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả lụt bão, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Các Bộ trưởng: Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão, lũ vừa qua, nhất là bảo đảm khôi phục các hoạt động, dịch vụ về giáo dục, y tế, điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo triển khai các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác theo đề nghị của địa phương để tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, nhất là trong việc khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, nhà ở, công trình giao thông,…; giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo xử lý chung việc cân đối, bố trí dự trữ, dự phòng của Trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.