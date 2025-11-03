  • Huế ngày nay Online
Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa bão ở Huế

HNN - Những ngày mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Huế ngập sâu, giao thông ách tắc, việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, việc chủ động trang bị kiến thức lái xe an toàn là điều rất cần thiết để bảo vệ bản thân, phương tiện.

 Các chủ phương tiện thận trọng khi di chuyển ở khu vực ngập nước

TP. Huế là một trong những địa phương dễ xảy ra ngập lụt trên diện rộng sau mỗi trận mưa lớn. Đơn cử như những đợt mưa lớn vào cuối tháng 10 vừa qua, không chỉ các tuyến giao thông nội đô, như Hùng Vương, Bến Nghé, Nguyễn Huệ, Bà Triệu… mà ở khu vực ven đô thuộc địa hình cao cũng ngập sâu, có nơi nước dâng hơn nửa bánh xe, khiến người điều khiển các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hòa, kỹ thuật viên gara ô tô tại phường Vỹ Dạ chia sẻ: “Ngập nước là mối nguy lớn đối với ô tô. Chỉ một chút bất cẩn, xe có thể chết máy, hư hỏng hệ thống điện hoặc động cơ. Nhiều trường hợp phải tốn hàng chục triệu đồng để sửa chữa, thậm chí phải đại tu máy”.

Theo anh Hòa, nguyên tắc quan trọng nhất khi gặp đoạn đường ngập là không nên vội vàng lái xe vào vùng nước nếu chưa xác định được độ sâu. Tài xế nên quan sát các phương tiện đi trước hoặc cột mốc hai bên đường để ước lượng mực nước. Nếu thấy nước ngập quá nửa bánh xe, tốt nhất nên chọn tuyến khác hoặc tạm dừng, chờ nước rút rồi di chuyển.

Trong trường hợp buộc phải đi qua, người lái xe nên về số thấp (số 1 hoặc số L) và giữ đều ga, tốc độ chậm, tránh dừng giữa chừng để ngăn nước tràn vào ống xả hay khoang động cơ. Khi đã ra khỏi vùng ngập, cần đạp nhẹ phanh vài lần để hong khô má phanh, giúp khôi phục hiệu quả phanh xe.

Nếu xe chết máy giữa dòng nước, tuyệt đối không cố khởi động lại. Khi động cơ đã hút nước, việc khởi động có thể gây hiện tượng thủy kích, khiến tay biên cong, piston vỡ là hư hỏng nặng. Cách xử lý an toàn nhất là đưa xe đến khu vực khô ráo và gọi cứu hộ chuyên nghiệp.

Anh Hoàng Văn Huy, giáo viên thuộc Trung tâm Đào tạo lái xe Tâm An Huế cho biết: Khi trường hợp xe đã vượt qua đoạn ngập mà vẫn chạy bình thường, tài xế cũng không nên chủ quan. Nước có thể đã lọt vào hệ thống điện hoặc gầm xe. Tốt nhất nên đưa xe đến gara để kiểm tra lại các bộ phận như đường điện, thước lái, hệ thống phanh và hộp điều khiển gầm. Với xe có sàn thấp, cần kiểm tra cả nội thất để tránh ẩm mốc hoặc đọng nước.

Ngoài ra, trong quá trình di chuyển qua vùng ngập, tài xế nên tắt điều hòa để tránh làm quạt gió hút nước vào khoang máy. Sau khi ra khỏi vùng ngập nên xuống xe kiểm tra kỹ gầm, bánh và khoang động cơ xem có vật cản, rác hoặc bùn đất bám vào không, nếu có phải xử lý rồi mới tiếp tục hành trình.

Để hạn chế rủi ro trong mùa mưa bão, các chuyên gia cũng khuyến cáo tài xế nên chuẩn bị kỹ trước khi khởi hành: Kiểm tra phanh, cần gạt nước, đèn chiếu sáng, áp suất lốp và ắc quy. Ngoài ra, nên mang theo một số vật dụng cần thiết như áo mưa, dây kéo xe, đèn pin, bình kích điện (kích bình ắc quy), sạc dự phòng và một ít nước uống.

Hiện nay, thời tiết mưa bão ở TP. Huế còn diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập cao. Trong hoàn cảnh này, việc nâng cao ý thức lái xe an toàn, chủ động phòng tránh rủi ro khi mưa lũ rất cần thiết. Mỗi tài xế không chỉ bảo vệ phương tiện cá nhân mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người khác, giữ gìn trật tự giao thông ổn định trong mùa mưa bão.

Bài, ảnh: Song Minh
