Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn

Các hộ nuôi cá lồng trên sông cần có biện pháp bảo vệ lồng cá trước mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, từ ngày 15-18/10, do ảnh hưởng của rãnh thấp qua phía Nam khu vực Trung bộ kết hợp với không khí lạnh lệch Đông, nên trên địa bàn TP. Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các phương án không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2025.

UBND các xã, phường trên địa bàn TP. Huế tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó thiên tai; dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng cá nhân, sạc điện thoại dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình khi có mưa, lũ xảy ra.

Khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; chú ý các đối tượng dễ bị tổn thương...

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần tại chỗ, bảo đảm an toàn hồ đập trong mọi tình huống.