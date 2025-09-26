Điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền ứng phó với mưa lớn

Hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ được lệnh điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng khoảng từ 200-500m3/s

Ngày 28/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền) trên lưu vực sông Bồ.

Theo đề nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, Giám đốc Sở NN&MT đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long. Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói.

Công ty TNHH MTV Khai thác và Quản lý Công trình thủy lợi tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Hồ thủy điện Hương Điền nằm trên sông Bồ có công suất 81MW với 3 tổ máy. Công trình này có dung tích hữu ích 820,66 triệu m³ và lưu vực khống chế 707 km².

Chiều cùng ngày, Sở NN&MT cũng có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 50-300m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 17 giờ cùng ngày.