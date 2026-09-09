Chủ động sơ tán trước nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Một số đoạn sông Bồ qua thôn Phước Yên, xã Quảng Điền bị sạt lở.

Sạt lở ngày càng áp sát nhà cửa

Sáng 12/9, tại thôn Phước Yên, xã Quảng Điền, nước sông Bồ chảy xiết. Nhiều đoạn bờ sông bị khoét sâu, đất ven sông xuất hiện những mảng sạt lớn. Một số diện tích từng được trồng hoa màu, cây cối đứng trước nguy cơ cuốn trôi.

Theo ông Nguyễn Công Tuân, người dân thôn Phước Yên, tình trạng sạt lở tại đây diễn ra nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng. “Khúc sông này bị sạt lở bất kể mưa nắng. Trận lụt vừa qua, hai vồng sắn cùng tre pheo của người dân bị đổ sụp. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì tầm vài năm nữa, sạt lở sẽ vào sát nhà dân. Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng kè tại khu vực này”, ông Tuân chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, ông Hoàng Hóa, người dân sống dọc sông Bồ ở xã Quảng Điền cho rằng, nếu không khắc phục kịp thời, những hộ dân sống ven sông sẽ phải tính đến chuyện di dời.

Không chỉ lo mất đất sản xuất, người dân ven sông Bồ còn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở ngày càng áp sát nhà cửa mỗi khi mưa lũ. Họ mong các cấp, ngành sớm có phương án đầu tư kè bảo vệ bờ sông, hạn chế sạt lở, bảo vệ tài sản và sinh kế của người dân.

Chủ động ứng phó từ những việc nhỏ

Không chỉ đối mặt với nguy cơ sạt lở, nhiều khu vực ven sông Bồ còn thường xuyên ngập sâu khi nước lũ dâng cao. Với người dân vùng thấp trũng, việc chuẩn bị ứng phó đã trở nên quen thuộc mỗi mùa mưa bão về.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người sống gần bờ sông Bồ cho biết, nghe tin mưa lớn, nước sông có khả năng dâng cao, cả nhà liền chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Người dân phường Kim Trà neo lại các lồng cá, tránh thiệt hại khi mưa lớn.

Từ thực tế ở cơ sở, phương án ứng phó mưa lớn tại các địa phương dọc sông Bồ được xây dựng từ sớm. Các hộ dân ở khu vực thấp trũng, có nguy cơ bị ảnh hưởng được rà soát; người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp dễ bị tổn thương được ưu tiên trong phương án sơ tán.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Trưởng thôn Phước Yên, xã Quảng Điền đề xuất: "Dù đảm bảo các phương án an toàn về tài sản và nhu yếu phẩm cho người dân khi sơ tán. Về lâu dài, người dân vẫn mong muốn sớm xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bồ phía thôn Phước Yên để ổn định cuộc sống”, ông Lộc đề xuất.

Tại phường Kim Trà, phương án phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn cũng được xây dựng cụ thể, trong đó đặc biệt lưu ý các hộ dân sống ven sông Bồ. Theo kế hoạch, khi mực nước từ báo động 2 đến báo động 3, địa phương dự kiến di dời 53 hộ với 149 nhân khẩu. Nếu nước lên trên báo động 3, số người phải sơ tán tăng lên 242 hộ với 837 nhân khẩu. Trong số này, có 46 hộ với 184 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông Bồ, cần được di dời đến nơi an toàn.

Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà, cho biết: “Năm nay, phường đã gia cố một số tuyến kè nhằm giảm tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, khi xảy ra tình huống nguy hiểm, di dời người dân đến nơi cao ráo, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trên tuyến sông Bồ, phường cũng bố trí hệ thống cảnh báo mực nước, thông tin về tình hình xả lũ để người dân kịp thời ứng phó”.

Không chỉ ở những khu vực ven sông Bồ, phương án sơ tán dân đã được thành phố rà soát trên toàn địa bàn. Qua rà soát bước đầu, khoảng 13.375 hộ với 41.372 nhân khẩu có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có 1.125 người thuộc nhóm yếu thế... Sự kỹ lưỡng, chi tiết cho thấy yêu cầu chuẩn bị phương án từ sớm, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông và nơi có nguy cơ sạt lở, thay vì chờ đến khi thiên tai xảy ra mới triển khai ứng phó.

Sớm xây dựng kè dọc tuyến bờ sông Bồ là mong muốn của người dân.

“Gia đình tôi có 7 người, gồm hai vợ chồng và 5 con nhỏ. Nhà ở trước mặt sông Bồ nên mỗi khi chính quyền địa phương có thông báo, gia đình tôi luôn sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn. Qua những đợt mưa lũ trước đây, chúng tôi cũng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để chủ động ứng phó với thiên tai”, anh Nguyễn Đăng Toàn, trú tại tổ dân phố Đông Xuân, phường Kim Trà, chia sẻ.

Mưa lũ còn diễn biến khó lường, nhất là tại những khu vực ven sông đang có nguy cơ sạt lở. Vì vậy, việc rà soát các hộ dân có nguy cơ, chuẩn bị nơi sơ tán và tổ chức di dời từ sớm sẽ giúp chính quyền và người dân tránh bị động khi nước lũ dâng cao, qua đó giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.