Cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 11 đến 15/9

Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập, ngập lụt tại các vùng thấp trũng, những nơi có hệ thống thoát nước kém (ảnh minh họa)

Theo đó, đợt mưa lớn này bắt đầu từ ngày 11 - 15/9; mưa với cường độ mạnh tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian từ ngày 12 - 14/9.

Tổng lượng mưa cả đợt, tính từ ngày 11 - 15/9, phổ biến từ 250 - 400mm, có nơi trên 500mm. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường độ trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Trước thời điểm xảy ra đợt mưa lớn, trong ngày 10/9, trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 20-60mm, có nơi trên 100mm/ngày. Sau đợt mưa lớn, trong các ngày 16 và 17/9, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, mưa rất to.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố nhận định, mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở và trượt lở đất đá tại các khu vực vùng đồi núi, ven sông suối nhỏ thuộc các địa phương như: A Lưới 1 - 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ngập, ngập lụt tại các vùng thấp trũng thuộc khu vực hạ du các sông; có thể gây ngập úng tại khu vực trung tâm đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.