  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia

ClockThứ Hai, 05/10/2026 10:53
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ trực tiếp lợi ích quốc gia của Mỹ.

IAEA ủng hộ khả năng Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump tái khẳng định ông có quan hệ "rất tốt" với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh việc duy trì sự hòa hợp với "lãnh đạo các cường quốc hạt nhân" là điều cần thiết để bảo đảm an ninh và ổn định.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Washington không coi việc đàm phán với Bình Nhưỡng là một sự "nhượng bộ". Hồi tháng 8, Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng tổ chức cuộc gặp tiếp theo với ông Kim Jong Un vào cuối năm, dấy lên khả năng khôi phục kênh ngoại giao cá nhân từng qua 3 lần tiếp xúc trực tiếp tại Singapore (6/2018), Hà Nội (2/2019) và Panmunjom (6/2019).

Những thông điệp từ phía Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên kiên quyết bác bỏ các yêu cầu phi hạt nhân hóa và khẳng định quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là "không thể đảo ngược".

Ngay trong sáng 3/10 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và có khả năng cơ động quỹ đạo. Bình Nhưỡng xác nhận tên lửa siêu vượt âm này đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km.

https://nhandan.vn/my-san-sang-doi-thoai-voi-trieu-tien-vi-loi-ich-quoc-gia-post992870.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹsẵn sàngđối thoạiTriều Tiênvì lợi ích quốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ và EU phối hợp hạ nhiệt giá dầu

Ngày 2/10, Liên minh châu Âu (EU) đã triệu tập cuộc họp khẩn của Lực lượng đặc trách năng lượng để thảo luận khả năng giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Cùng ngày, giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi vượt mức trên 102 USD/thùng.

Mỹ và EU phối hợp hạ nhiệt giá dầu
Sẵn sàng kịch bản ứng phó với mưa bão, lũ lụt

Trước cao điểm mùa mưa bão những tháng cuối năm, TP. Huế chủ động rà soát các phương án, xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nguồn lực theo từng cấp độ rủi ro để ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó với mưa bão, lũ lụt
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top