Chủ động từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó mưa bão

Phòng Hậu cần Công an TP. Huế trang cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn cho công an các đơn vị, địa phương.

Bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân

Những ngày đầu tháng 9, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực phía nam TP. Huế bị ngập. Một số tuyến đường, ngầm tràn bị nước bao phủ, giao thông đi lại khó khăn.

Tại xã Hưng Lộc, đến đầu giờ chiều 13/9, nước lũ tràn vào một số thôn như Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, An Nông, Thuận Hóa... với mức ngập khoảng 30 - 40cm, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Cùng chính quyền địa phương, Công an xã tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua các điểm ngập, sạt lở; đồng thời chuẩn bị phương án di dời người dân nếu tình hình diễn biến phức tạp.

Ở xã Lộc An, một số ngầm, tràn cũng bị nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh. Công an xã tăng cường tuần tra, chốt chặn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không cố tình đi qua những khu vực nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn trong thời điểm mưa lũ.

Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 13/9, tại xã A Lưới 5, ngay khi phát hiện khu vực thôn Hương Nguyên bị ngập, lực lượng công an xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương huy động cán bộ, phương tiện sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại các nút giao thông bị ngập, lực lượng được bố trí chốt chặn, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu tại các vùng thấp vẫn hiện hữu. Công an cấp xã duy trì lực lượng thường trực, nắm tình hình, phối hợp chính quyền rà soát những khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi cần thiết.

Với phương châm “4 tại chỗ”, cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở bám địa bàn, gần dân, có mặt tại những nơi khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mưa lũ.

Xã Phú Hồ - địa phương từng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lũ năm 2025, công tác phòng ngừa, ứng phó được Công an xã đặc biệt chú trọng.

Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ cho biết, từ kinh nghiệm thực tế qua các đợt mưa lũ trước, đơn vị đã rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, những tuyến đường có khả năng bị chia cắt và các hộ dân cần ưu tiên hỗ trợ để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, khi có mưa lớn, lực lượng công an phải nắm tình hình ngay từ cơ sở, thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu, kịp thời cảnh báo người dân và phối hợp chính quyền xử lý các tình huống phát sinh. Khi nước dâng nhanh hoặc xuất hiện nguy cơ mất an toàn, lực lượng sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

“Phải chủ động từ trước, không chờ đến khi nước lên cao mới triển khai. Cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc địa bàn, biết rõ những khu vực thường xuyên bị ngập, những hộ cần được ưu tiên hỗ trợ để khi xảy ra tình huống có thể triển khai ngay”, Thượng tá Lê Thanh Bình cho biết.

Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện

Theo Công an thành phố, để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đơn vị đã triển khai phương án phòng, chống lụt bão năm 2026 theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.

Từ trước mùa mưa lũ, công an các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát các khu vực xung yếu, vùng thấp trũng, ven sông và có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án, kịch bản sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Trong quá trình ứng phó, lực lượng công an duy trì quân số thường trực, chuẩn bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn như ca nô, xuồng máy, phao cứu sinh. Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển người và tài sản; đồng thời lập chốt tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn nguy hiểm, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Cùng với bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng thiên tai để trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân dọn dẹp, khơi thông các tuyến đường bị chia cắt, góp phần sớm ổn định cuộc sống.

Để bảo đảm lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Phòng Hậu cần Công an thành phố đã rà soát, tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố mua sắm, bổ sung và cấp phát trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn cho công an các đơn vị, địa phương.

Các trang thiết bị thiết yếu gồm: áo phao, đèn pin, xuồng cao su, máy phát điện cùng nhiều phương tiện, vật tư phục vụ cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm hậu cần trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt, mất điện hoặc chia cắt giao thông. Việc cấp phát được thực hiện phù hợp với đặc điểm địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Sau khi tiếp nhận, các phương tiện, thiết bị được kiểm tra, bảo quản và bố trí tại những vị trí thuận tiện để có thể huy động khi có yêu cầu.

Chuẩn bị từ sớm về lực lượng, phương tiện và phương án giúp Công an TP. Huế chủ động xử lý các tình huống thiên tai, nhất là ngập sâu, lũ quét, sạt lở và chia cắt giao thông. Qua đó, lực lượng công an có thể kịp thời có mặt tại những địa bàn khó khăn, hỗ trợ, cứu giúp Nhân dân, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2026.