Đề xuất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có 2 đường cất hạ cánh

Một góc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo phương án quy hoạch được trình, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tiếp tục là Cảng hàng không quốc tế dùng chung dân dụng và quân sự, đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có khả năng khai thác các loại tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, Boeing 777 và các loại tương đương.

Trong thời kỳ đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được quy hoạch công suất 4 triệu hành khách và 5.000 tấn hàng hóa/năm, với khoảng 11 vị trí đỗ tàu bay. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất tăng lên 12 triệu hành khách và 24.000 tấn hàng hóa/năm, số vị trí đỗ tàu bay đạt 27 vị trí.

Đối với hệ thống khu bay, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Đông, đạt chiều dài 3.600 m, rộng 45 m trong giai đoạn đến năm 2030.

Đồng bộ với việc ko dài đường cất hạ cánh, đường lăn song song hiện hữu sẽ được cải tạo, kéo dài lên 3.600 m, rộng 23 m. Hệ thống đường lăn nối được quy hoạch gồm 6 đường từ đường cất hạ cánh đến đường lăn song song và 5 đường từ đường lăn song song vào sân đỗ tàu bay

Trong tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 dài 3.200 m, rộng 45 m, nằm song song và cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 230 m về phía Bắc.

Cùng với đường cất hạ cánh thứ hai, hệ thống khu bay được bổ sung 4 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối giữa hai đường cất hạ cánh, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn phát triển dài hạn.

Đối với khu nhà ga hành khách, phương án quy hoạch đến năm 2030 tiếp tục sử dụng nhà ga T2 hiện hữu, đồng thời bố trí các công trình phụ trợ và sân đỗ ô tô phục vụ công suất 4 triệu hành khách/năm.

Đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất xây dựng nhà ga hành khách T3 mới ở phía Đông nhà ga T2, nâng tổng công suất hai nhà ga lên 12 triệu hành khách/năm.

Theo thuyết minh báo cáo quy hoạch cuối kỳ, nhà ga T3 dự kiến có công suất thiết kế 7 triệu hành khách/năm, trong khi nhà ga T2 tiếp tục khai thác với công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm.

Phương án quy hoạch cũng dự kiến phá dỡ nhà ga T1 để mở rộng sân đỗ tàu bay, đồng thời bố trí khu hàng không chung mới ở phía Đông nhà ga T3. Công trình cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu sẽ được di dời để dành quỹ đất xây dựng nhà ga mới.

Đối với vận tải hàng hóa, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất quy hoạch nhà ga hàng hóa về phía Tây nhà ga T1 hiện hữu, trên khu đất khoảng 25.000 m2, đáp ứng công suất 5.000 tấn/năm trong giai đoạn đến năm 2030.

Đến năm 2050, nhà ga hàng hóa được mở rộng trên quỹ đất đã quy hoạch, nâng công suất lên 24.000 tấn/năm. Thời điểm triển khai các công trình này được xác định theo nhu cầu khai thác thực tế.

Về sử dụng đất, tổng nhu cầu đất phục vụ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là 514,28 ha cho cả hai giai đoạn, thấp hơn diện tích 527 ha xác định tại quy hoạch trước đây.

Trong đó, đến năm 2030, diện tích đất khu bay dùng chung khoảng 366,24 ha, đất hàng không dân dụng 81,34 ha và đất quân sự 66,70 ha. Đến năm 2050, cơ cấu sử dụng đất được điều chỉnh giữa khu bay dùng chung và khu hàng không dân dụng, nhưng tổng diện tích không thay đổi.

Theo báo cáo quy hoạch cuối kỳ do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – TEDI lập, nhu cầu vốn đầu tư được khái toán khoảng 9.977 tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2030 và 14.448 tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2050.

Năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phục vụ hơn 2 triệu lượt hành khách và hơn 2.800 tấn hàng hóa. Trong 7 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt hơn 1,24 triệu lượt hành khách và 1.367 tấn hàng hóa.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy hoạch mới được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng.

So với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009, mục tiêu công suất đến năm 2030 được điều chỉnh từ 9 triệu xuống 4 triệu hành khách/năm, trong khi tầm nhìn đến năm 2050 được xác định ở mức 12 triệu hành khách/năm.