Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 8 xã, phường ở TP. Huế

Theo cảnh báo, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, trong 6 giờ qua (từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 21/9), trên địa bàn thành phố đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Qua theo dõi vệ tinh và radar thời tiết, hiện khu vực đồng bằng ven biển TP. Huế đang có khối mây gây mưa phát triển.

Lượng mưa ghi nhận tại một số địa phương ở mức cao. Cụ thể: Bình Thành 86,4mm, Thủy điện Bình Điền 66,4mm (Bình Điền); cầu Truồi 52,8mm (Lộc An); đập Thủy điện Rào Trăng 4 đạt 63,6mm (Phong Điền); Đồn Biên phòng Lăng Cô 52,4mm (Chân Mây - Lăng Cô).

Tại khu vực Phú Lộc, lượng mưa ở Giang Hải 138mm, cảng Tư Hiền 132,2mm (Vinh Lộc). Các điểm đo Phú Đa và Trạm bơm Vinh Hà (Phú Vang) lần lượt ghi nhận 103,4mm và 94,8mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực trên địa bàn TP. Huế đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi tiếp tục có mưa lớn.

Dự báo trong 6 giờ tới, TP. Huế tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi cao hơn. Trong khoảng thời gian này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại 8 xã, phường, gồm: Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây - Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vinh Lộc.

Theo cảnh báo, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, cản trở việc đi lại của các phương tiện. Đồng thời, các hiện tượng này có thể làm hư hỏng, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội.

Trước tình hình trên, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các tuyến đường ngập sâu và khu vực có địa hình dốc. Việc chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại tại những khu vực nguy hiểm sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.