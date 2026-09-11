Mưa lớn tiếp diễn, nhiều điểm sạt lở ở A Lưới

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP. Huế xảy ra mưa to đến rất to.

Số liệu quan trắc 24 giờ qua cho thấy, địa bàn thành phố có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 11/9 đến 15 giờ ngày 12/9 phổ biến 80-220mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Vườn Quốc gia Bạch Mã 252,4mm, Trạm Kiểm lâm Khe Mỏ Rang 266,8mm. Đáng chú ý, tại khu vực Đỉnh Bạch Mã, lượng mưa lên đến 629,6mm.

Dự báo từ tối 12/9 đến tối 13/9, TP. Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm. Từ tối 13/9 đến tối 14/9, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ tối 14/9 đến hết ngày 15/9, mưa giảm về cường độ, phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Trong ngày 16 và 17/9, thành phố tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm/ngày.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi, ven các sông suối nhỏ, nhất là tại các xã, phường A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô và khu vực lân cận.

Tại vùng hạ du các sông, khu vực thấp trũng và đô thị, mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ ngập lụt, ngập úng, nhất là những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt diễn biến thời tiết và các bản tin cảnh báo mưa lớn, chủ động các phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tạm thời thông tuyến một vệt xe, đảm bảo lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49. Ảnh: D.H.

* Cùng ngày, Hạt Quản lý đường bộ A Lưới (Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế) cho biết đã khắc phục xong các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới.

Do mưa lớn, tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) qua khu vực A Lưới xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Chiều 12/9, tại Km67+800 và Km75+830 trên Quốc lộ 49, thuộc xã A Lưới 3, taluy dương bị sạt, đất đá tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông.

Ngay sau đó, Hạt Quản lý đường bộ A Lưới huy động nhân lực, phương tiện hốt dọn, hoàn thành việc thông tuyến trong chiều cùng ngày.

Trên đường Hồ Chí Minh, sạt lở taluy dương và đất đá lấp rãnh thoát nước cũng xảy ra tại Km406+800 và Km408+350, với tổng chiều dài khoảng 100m, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị hốt dọn khoảng 2.000m³ đất đá tràn xuống mặt đường, tổ chức thông xe một vệt và bố trí lực lượng trực gác, bảo đảm an toàn giao thông.