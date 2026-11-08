Đón đọc Huế ngày nay số 573, phát hành ngày 10/11

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật trong nước và trên địa bàn thành phố Huế.

Trong đó nổi bật ở trang 2 là bài: “Gỡ vướng đi đôi với siết trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công”. Trước áp lực lớn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP. Huế khi đến ngày 24/10 mới đạt 52,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương dừng 7 dự án kém hiệu quả, điều chỉnh thời gian thực hiện cho 76 dự án khác, đồng thời yêu cầu siết chặt quản lý và kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Trên trang 3, bài: “Chuẩn bị từ sớm để ứng phó mưa lũ” nhấn mạnh đến tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai của lực lượng Công an TP. Huế trước mùa mưa lũ năm nay. Các phương án bảo vệ tàu thuyền, công trình sông suối như đập Thảo Long, cảng cá Thuận An được triển khai kịp thời, kết hợp với công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và đào tạo, huấn luyện kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ tại 40 xã, phường.

Ở trang Kinh tế, bài: “Lan tỏa văn hóa tiêu dùng hàng Việt” ghi nhận thực tế các sản phẩm nội địa và đặc sản OCOP ngày càng khẳng định chất lượng, được khách hàng lựa chọn, tin dùng. Thông qua các kênh phân phối từ siêu thị hiện đại đến các sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng và các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng hàng Việt, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ trong nước ngày càng tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng.

Trang Du lịch - Văn hóa đáng chú ý có bài: “Từ ngày hội Choctaw, nghĩ về du lịch miền núi Huế”

Trên trang Du lịch - Văn hóa, đáng chú ý có bài: “Từ ngày hội Choctaw, nghĩ về du lịch miền núi Huế”. Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa sống động và sự hào hứng tham gia của cộng đồng người Choctaw tại Oklahoma (Mỹ), tác giả đề xuất việc xây dựng các cuộc hẹn văn hóa cuối tuần định kỳ do chính đồng bào địa phương làm chủ thể, nơi du khách được cùng ăn, cùng mặc, cùng tham gia các trò chơi và câu chuyện cộng đồng. Qua đó, góp phần phát triển du lịch miền núi, tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo 573 còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác, như: “Tất gel từ dược liệu”, “Phong Điền mở rộng cơ hội đi lao động nước ngoài”, “Nhiễm não mô cầu - nguyên nhân và sự nguy hiểm”...

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