Mỹ cảnh báo tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng Vịnh sau bầu cử

Theo tờ WSJ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nối lại các hoạt động quân sự, nhưng đang nghiêng về phương án phát động một cuộc tấn công quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, có thể nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Moscow, Nga, ngày 27-10-2026. Ảnh: Phủ Tổng thống Iran/WANA

Trước đó, Mỹ đã thông báo qua các kênh ngoại giao và quân sự, đề nghị một số quốc gia Arab vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng Washington tiến hành một chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng có cường độ cao sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bài báo cho biết thêm, Lầu Năm Góc đã sơ tán quân nhân Mỹ khỏi các căn cứ ở Trung Đông, nơi họ có thể gặp nguy hiểm; lực lượng Mỹ trong khu vực đang bổ sung kho đạn dược, trong khi các máy bay ném bom và máy bay tiêm kích chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công.

Khi được hỏi về khả năng nối lại các cuộc không kích sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Tổng thống Donald Trump trả lời rằng, "mọi thứ đều có thể xảy ra". Tuy nhiên, ông Trump tin rằng, Washington đang "ở vị thế rất tốt" so với Tehran, quốc gia mà ông cho rằng muốn đạt được thỏa thuận đồng thời cũng đang cố gắng "câu giờ".

Cũng theo tờ WSJ, quân đội Mỹ đã quyết định điều hệ thống phòng không Patriot từ bang Texas tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của nước này. Một nhóm tác chiến tàu sân bay khác cũng sẽ tới khu vực vào tháng tới, bổ sung cho khoảng 20 tàu chiến Mỹ hiện được triển khai tại Trung Đông. Theo WSJ, động thái này nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump nhiều phương án lựa chọn trong trường hợp các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được nối lại.

Đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump, các quan chức an ninh Iran tuyên bố, nước này đã lập kế hoạch chi tiết để tấn công các tuyến cáp ngầm dưới biển vùng Vịnh nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, một chiến dịch dữ dội có thể tiềm ẩn nguy cơ đẩy xung đột tại Trung Đông lên mức nghiêm trọng hơn. Trong một thông báo ngày 27-10, Bộ Ngoại giao Anh đã ban hành cảnh báo an ninh đối với 16 quốc gia ở Trung Đông và khu vực lân cận, bao gồm: Oman, Qatar, Pakistan, Bahrain, Saudi Arabia, Iraq, Yemen, Kuwait, Palestine, Israel, Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan. Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh, tình hình khu vực này vẫn khó lường, nguy cơ căng thẳng leo thang đột ngột có thể khiến các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại gián đoạn. Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến cáo du khách nên tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, theo dõi tin tức và đăng ký nhận thông báo tư vấn du lịch.

Trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, Reuters ngày 28-10 cho biết, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã gửi tới Iran một dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tehran dự kiến sẽ phản hồi về dự thảo thỏa thuận trên vào cuối tuần này. Dự thảo thỏa thuận đặt ra khung thời gian 7 ngày để đáp ứng cả yêu cầu của Tehran và Washington, trong đó mỗi bên dự kiến sẽ thực hiện các bước xây dựng lòng tin trong thời gian đó. Nguồn tin trên cho biết thêm, lịch trình này được giám sát bởi một số quốc gia bảo lãnh, có thể được kích hoạt ngay từ đầu tuần tới.

Qatar, cùng với Pakistan, đang dẫn đầu các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28-2. Cuộc chiến này đã lan sang Lebanon, Yemen và toàn bộ khu vực Vịnh, gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động thương mại dầu mỏ quốc tế, khiến giá dầu tăng vọt trên thị trường thế giới.