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ClockChủ Nhật, 08/11/2026 13:13

Có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn TP.Huế

HNN.VN - Ngày 8/11, Chủ tịch UBND TP. Huế ban hành Công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó đợt mưa lớn diện rộng (từ 9 - 12/11).

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Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, từ ngày 9 12/11 tại TP. Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 700mm.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và những nơi có nguy cơ bị chia cắt; tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm cần thiết; tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Các đơn vị, chủ hồ đập tính toán phương án điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện hợp lý. Các lực lượng quân đội, công an chủ động phương án hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Mưa lớndiện rộngTP. Huế.
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